Castillo autorizó obra de S/50,5 millones para sus amigos alcaldes de Anguía y Tacabamba

El 27 de julio y el 4 de agosto de este año, los agentes del Equipo Especial que apoyan las acciones de los Fiscales contra la Corrupción del Poder, encontraron al cuñado del presidente Pedro Castillo, Walter Paredes Navarro, trabajando en una obra en Tacabamba, el pueblo donde nació el jefe del Estado. Luego La República confirmó que Paredes había sido contratado por la constructora Las Palmas Contratistas Generales, para movilizar en una van a los trabajadores. ¿Coincidencia? De ninguna manera.

En sus declaraciones como testigo protegido, el empresario Hugo Espino Lucana relató a las autoridades que el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, le confió que la construcción de un camino para unir varias comunidades, tanto de Anguía como de Tacabamba, ya había sido coordinado con el presidente Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Medina estaba buscando una empresa para que se hiciera cargo de la obra, dispuesta a pagar la coima del 10%.

El mandatario Castillo y el exministro Silva, por intermedio de Provías Descentralizado, autorizaron 19 millones 549.670 soles para el tramo en el ámbito de Anguía y 30 millones 994.48 soles para Tacabamba.

Como ha informado La República, el alcalde Nenil Medina adjudicó sin licitación la obra de 19.5 millones al Grupo Constructor Parasol, de propiedad de Daniel Obregón Flores, financista y promotor de la campaña de Pedro Castillo.

Hugo Espino informó a la Fiscalía que Nenil Medina aprovechó su estrecha relación con el jefe del Estado y Juan Silva para conseguir los fondos. Espino ha dicho que Medina cobraba el 10% del costo total de la obra, y le consta porque le pagó el alcalde por la asignación de un proyecto de tres millones de soles.

El alcalde de Tacabamba, Walter Agip Rojas, quien recibió 30,9 millones de soles para el camino comunal, también es amigo del presidente Castillo y del alcalde de Anguía, Nenil Medina. Y como este, Agip también visitó Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe del Estado y también estuvo en la oficina de la primera dama Lilia Paredes.

El 9 de setiembre de 2021, Walter Agip sostuvo un encuentro con el presidente en Palacio de 8 y 56 a 10 y 23 de la mañana.

El 22 de octubre del mismo año, el alcalde de Tacabamba y su hijo Daniel Agip Alarcón se reunieron con Irma Rojas Regalado, de la oficina de Lilia Paredes, en Palacio, de 9 y 42 a 11 y 23 de la mañana.

Después de estos contactos, el primero de febrero de este año, el alcalde Walter Agip adjudicó la obra de 30.9 millones a favor de Las Palmas Contratistas Generales. Esta es la empresa que luego contrató a Walter Paredes para transportar a los trabajadores.

Neptalí Ticlla Rafael, administrador de Las Palmas y hermano de la dueña, Elizabeth Ticlla Rafael, alegó que desconocía que Walter Paredes era cuñado del presidente.

“Damos de forma rotativa trabajo a muchos transportistas, un par de meses, a veces un mes, y yo no he conocido que (Walter Paredes) era cuñado (del presidente). No se me pasó por la cabeza que era cuñado de Castillo”, explicó Neptalí Ticlla.

Fuentes relacionadas con el equipo de Fiscales contra la Corrupción no descartan que así como ocurrió en Anguía, también se direccionó la contratación de la obra en Tacabamba.

Por cierto, en 2020, durante la gestión de Nenil Medina en Anguía, una empresa de los hijos del alcalde de Tacabamba, Dwar SAC, ganó un contrato por 5,9 millones. Todos se conocen y todos ganan.

El contrato

La obra de 30,9 millones de soles fue adjudicada después de que el alcalde Walter Agip se reunió con el presidente Pedro Castillo.