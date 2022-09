Cusco: una visita presidencial entre las adhesiones y rechazo

Por Jorddy Quispe y Alexander Flores

La jornada para el presidente Pedro Castillo en Cusco tuvo una sensación agridulce. Inició el día con un desayuno en la Quinta Brigada de Montaña con los soldados. Ahí prometió incrementar el rancho y la propina. Luego hizo una inspección al hospital Antonio Lorena, acompañado del gobernador Jean Paul Benavente, la obra está paralizada hace siete años desde que le rescindieron el contrato a OAS. Hay un convenio para que las obras se concluyan pero el cronograma avanza a paso de tortuga. El Programa Nacional de Inversiones en Salud y el Gobierno Regional Cusco, aseguraron que las obras civiles y presupuesto estarían listos a finales de agosto. Castillo dio un nuevo plazo: menos de un mes.

Protestas

El mandatario pasó un momento incómodo en el centro productivo textil de camélidos en Cusco. A su salida, un grupo de ciudadanos lo esperó con megáfono en mano y comenzó a gritarle que renuncie.

“No funciona ese lugar. El presidente está improvisando. Ha traído desde la 3.00 a. m. a un montón de gente”, manifestó uno de los presentes. También dijeron que la situación del país no daba para más y que no se podía vivir en permanente confrontación. Un cordón policial evitó que los ciudadanos y periodistas se acerquen a su camioneta de lunas polarizadas. Las preguntas sobre la cancelación de la compra de urea quedaron en el aire.

Respaldo

El centro poblado de San Martín de Porres, ubicado en el distrito de Ancahuasi de la provincia de Anta, fue su siguiente punto de visita. Ahí colocó la primera piedra de un proyecto de riego, lo que se denominó como parte de la segunda reforma agraria. Ahí lo esperaban 3.000 pobladores. A pesar de las denuncias de corrupción que afectan al presidente, los pobladores manifestaron su adhesión a Castillo. Lo aclamaron.

El mandatario dijo que existen “manos negras” en los ministerios que pretenden desestabilizar las intenciones de su Gobierno. “En algunos sectores hay gente que destruye, socava. Pero sí quiero hacer pública una denuncia, que manos negras y burocráticas pretenden hacer caer las buenas decisiones e intenciones que tiene este Gobierno”, afirmó.

El plan B es dar créditos a los hombres del campo para que garanticen su producción. Prometió hacer llegar la urea a todas las chacras del país.

Castillo también planteó una nueva relación con la mesa directiva del Congreso. ”Estoy seguro que la nueva mesa directiva del parlamento va mirar al país, ya hemos visto que la confrontación no le hace bien al Perú”, y mientras daba su alocución un grupo de ciudadanos comenzó a gritar cierre del Congreso.

“Hago un llamado a los inversionistas, a la empresa privada para que vengan a Ancahuasi e inviertan al lado del campesino.

Castillo Terrones visitó la institución educativa 501359 San Martín de Porras Lucrepata. Allí prometió construir su nueva infraestructura, incluso asegurando que él volvería a Ancahuasi para colocar la primera piedra de dicha obra.

Pide que le den permiso

El 18 y 22 de setiembre se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos la Asamblea General de las Naciones Unidas. Castillo está invitado y confía que el Congreso le dé permiso. Descarta que vaya a fugarse por las denuncias de corrupción que afronta.

“Yo no solamente tengo arraigo laboral, tengo un arraigo familiar. Yo nací en el Perú, no conozco otros espacios que no sean mi provincia de Chota, el lugar de Muña. No se me pasa por la cabeza cosas así (fuga del país). Yo estoy acá para trabajar por el país. He visto que no fue correcta la sustentación de negarme la salida a Colombia”, dijo al recordar la negativa del Congreso que le negó la salida a Colombia.