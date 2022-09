Antauro Humala sobre Pedro Castillo: No lo comparemos con Kuczynski, Ollanta, Fujimori y García

Comparación. Antauro Humala Tasso, líder etnocacerista que fue liberado de la prisión el último 20 de agosto, ratificó que su salida del penal Ancón II fue por haber cumplido la pena impuesta por el Poder Judicial debido a la muerte de cuatro policías, y dos reservistas, en el Andahuaylazo y no por un indulto otorgado por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, durante una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Antauro Humala criticó que el actual mandatario haya ofrecido indultarlo hasta en dos oportunidades y que no haya cumplido su palabra.

“He salido por pena cumplida. He cumplido mi carcelería. No he salido porque me ha indultado este señor (Pedro Castillo) que lo ofreció dos veces y empeñó su palabra de maestro dos veces . Es decir, no honró su palabra de maestro. Es decir, no hay compromiso, no hay nada”, expresó.

Seguidamente, Antauro Humala confesó que fue “una gran decepción” enterarse de los presuntos actos de corrupción por los que viene siendo investigado Pedro Castillo en la Fiscalía.

Además, consideró que, en temas de corrupción, Pedro Castillo está en “una mucho menor escala” que sus antecesores como Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, entre otros.

“Saliendo de la cárcel me entero de que (Pedro Castillo) es una gran decepción, que está involucrado en temas de corrupción. Obviamente en mucho menor escala que sus antecesores, que eran de alto vuelo. No lo podemos comparar con Kuczynski, con Ollanta, con Fujimori, con García, esos eran ladrones de alto vuelo, a su lado, este señor (Pedro Castillo) es un ladrón de gallinas ”, acotó.

En otro momento, aseguró que dentro de su organización “han abandonado la vía rebelde” y ahora se regirán “por la vía convencional”. “Tenemos que aceptarla por más que no nos guste”, señaló.

Al ser consultado sobre su aspiración política personal, Antauro enfatizó que busca “tener la oportunidad de poder dirigir los destinos del país con una nueva mentalidad. “Voy a hacer todo lo posible (para ser presidente)”, manifestó.