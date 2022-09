Alejandro Salas: Ha habido amenazas de muerte contra Pedro Castillo

El titular de Trabajo, Alejandro Salas, se refirió sobre la asistencia del presidente Pedro Castillo al Ministerio Público. A diferencia de otras oportunidades, ahora el mandatario decidió asistir en auto y no caminando. En ese sentido, Salas manifestó que la decisión había sido tomada basándose en recomendaciones de su seguridad por diversas amenazas que ha venido recibiendo.

“Debe tener algún tipo de advertencia por temas de seguridad que le han pedido que no camine con tanta libertad. Ha habido amenazas, no solamente contra él. He conversado contra él y aproximadamente hace tres semanas y media viene recibiendo amenazas de muerte ”, dijo ante la prensa.

De acuerdo con Salas Zegarra, el jefe de Estado ha recibido mensajes que han alertado a su seguridad. En su mayoría, las amenazas provendrían de redes sociales.

PUEDES VER: Comisión de Constitución debatirá PL de adelanto de elecciones este martes 6

“Hay mensajes que le hacen llegar, por supuesto que varios. Hay distintas redes sociales que tratan de promocionar lo que hace el presidente, ahí también llegan diversos tipos de amenazas. Él ha manifestado que viene recibiendo”, añadió.

El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó, este lunes 5 de septiembre, a la sede de la Fiscalía para brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones que se le siguen por los casos Petroperú y la salida del exministro del Interior Mariano González.

La cita fue programada para las 8.30 a. m. en el despacho del fiscal supremo adjunto Marco Huamán; sin embargo, el jefe de Estado llegó alrededor de las 8.10 a. m. en compañía de agentes de seguridad.

Minutos más tarde, llegó el abogado Eduardo Pachas, quien se encarga de la defensa legal del mandatario y lo acompañará durante la diligencia en el Ministerio Público.

Castillo Terrones es investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y encubrimiento personal.