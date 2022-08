Presidente: “El coronel Colchado es mi enemigo”

El exministro del Interior Mariano González afirmó que el mandatario Pedro Castillo le dijo personalmente que consideraba al coronel PNP Harvey Colchado Huamaní como su enemigo.

El incidente se registró cuando Castillo reclamó airadamente a González por haber designado a Harvey Colchado en reemplazo del coronel PNP (r) Jorge Cassanova Cubas, como jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

“¿Por qué has sacado a Cassanova? ¡Él es mi amigo! (Castillo y Cassanova son de Cajamarca) ¡No me has avisado! ¡Y encima estás trayendo a ese tal Colchado! ¡Él es mi enemigo!”, relató Mariano González ante la fiscalía que investiga otro incidente en el que también intervino Harvey Colchado. El jefe del Estado destituyó a González como ministro del Interior en represalia por haber dispuesto que el coronel Colchado coordinara el equipo especial de apoyo a las Fiscalías contra la Corrupción del Poder, que investigan a los familiares del presidente como parte de una presunta red de corrupción.

Entrevistado por Canal N, Mariano González confirmó que Pedro Castillo le manifestó que Colchado era su enemigo.

“(El presidente) siempre le tuvo animadversión a Colchado. Fue una expresión infeliz que lo pinta de cuerpo entero”, señaló González.

Precisamente, como coordinador del equipo especial de apoyo a las Fiscalías contra la Corrupción del Poder, el 9 de agosto último el coronel Harvey Colchado encabezó la búsqueda de la cuñada del jefe del Estado, Yenifer Paredes Navarro, en el interior de Palacio de Gobierno. En ese momento, Paredes se encontraba con orden de captura y por información de inteligencia el equipo especial sabía que se ocultaba en Palacio.

La presencia de Colchado indignó nuevamente al presidente Castillo, por lo que su abogado, Eduardo Pachas Palacios, se confrontó con él. Según el acta de los hechos de ese día, Pachas a voz en cuello advirtió al fiscal Hans Aguirre Huatuco y al coronel Harvey Colchado Huamaní: “¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto va a traer consecuencias!”.

El 25 de agosto, el abogado del presidente, Eduardo Pachas, solicitó al inspector general de la Policía Nacional iniciar proceso disciplinaria y dar de baja a Harvey Colchado por supuestos excesos durante la diligencia en Palacio.

Por su parte, el abogado Eduardo Pachas justificó la denuncia contra Colchado por presuntas inconductas durante la diligencia del 9 de agosto en Palacio de Gobierno.

“El señor Harvey Colchado rompió el acta porque todo lo que había hecho era ilegal. No tenía su uniforme ni su membrete. Se salió del mandato judicial (la búsqueda de Yenifer) que decía que la búsqueda debía hacer en la residencia”, dijo Pachas.

“Nosotros estamos pidiendo que dentro del debido proceso administrativo, previa presentación de las pruebas, que el inspector de la Policía Nacional recabe las pruebas que crea conveniente y verifique si (Colchado) rompió el acta. Si no la rompió, se le absuelve. Si lo hizo, que se cumpla la ley.

Preguntado si era cierto que el presidente Castillo consideraba al coronel Harvey Colchado como su “enemigo”, Eduardo Pachas lo negó.

Denuncia es para sacarlo del Equipo Especial

Fuentes cercanas al coronel Harvey Colchado señalaron que el propósito de la denuncia interpuesta contra este por el abogado del presidente Pedro Castillo es apartarlo como coordinador del Equipo Especial y ponerlo a disposición de la Dirección de Personal de la PNP y arruinar su carrera. Pero también la finalidad es amedrentar a todos los miembros del Equipo Especial.