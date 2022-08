RMP sobre pedido de destitución de Colchado: “Un acto de amedrentamiento del presidente”

En horas de la tarde, el Poder Judicial decidirá si autoriza la prisión preventiva contra Yenifer Paredes solicitada por la Fiscalía. En tanto, Pedro Castillo ha vuelto al ataque. El mandatario busca destituir al coronel Harvey Colchado por la diligencia del 9 de agosto en Palacio.

Rosa María Palacios explicó que el allanamiento de Palacio de Gobierno para la búsqueda y captura de Yenifer Paredes fue requerida por un fiscal ante un juez, este último, al dar luz verde a la medida, autoriza a la Policía Nacional del Perú, en este caso al coronel Harvey Colchado, a ejecutar la resolución judicial.

Pese a ser jefe de Estado, Pedro Castillo no tiene el poder de desacatar una resolución judicial. La letrada aclaró que, si el profesor cajamarquino está inconforme con una medida del Poder Judicial, está en pleno derecho de apelar.

No obstante, este no es el caso; ya que esta no recae sobre Castillo Terrones, sino sobre su cuñada. “El allanamiento, el descerraje, todos los actos autorizados por el juez, están orientados a detener preliminarmente a Yenifer Paredes (...) ¿Puede el presidente mandar destituir a un policía que conduce esa acción? No, no puede”, detalló.

La abogada advirtió que el pedido de la defensa de Pedro Castillo “es un acto de abuso de poder” y, además, confirma “los actos de encubrimiento personal de Yenifer Paredes”.

Para RMP, “el presidente puede pedir lo que le dé la gana, pero no tiene ninguna injerencia en el trabajo de Harvey Colchado”. Agregó que a Castillo Terrones no le agrada el trabajo el líder del Equipo Especial de la PNP porque es eficaz. “Si fuera un inepto, seguro le gustaría”, dijo.

Tras conocerse la noticia, el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que “eso de allanar Palacio es investigar al presidente, eso no se puede hacer, según el artículo 117, es traición a la patria. ¿Por qué este señor (Colchado) tenía que romper el acta? ¿Por qué tenía que ir a buscar al dormitorio del presidente?”.

Durante la entrevista con Canal N, Pachas también denunció que Colchado acudió a Palacio sin uniforme y “había ido a amenazar a los que tenían las cámaras de seguridad”.

Aunque el pedido de destitución del coronel Colchado no está dentro del debate del proceso de evaluación de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, RMP prevé que el magistrado podría incluirlo hoy en la lectura de su resolución programada para las 6.00 p. m.

“Un acto de amedrentamiento del señor presidente contra la investigación fiscal, lo que prueba plenamente el encubrimiento personal y el deseo de evadir la acción de la justicia por parte de Yenifer Paredes”, comentó.

La conductora de “Sin guion” informó que esta es una “amenaza” clara contra el Equipo Especial PNP, organizado, ante la solicitud de la fiscal Marita Barreto, por el exministro del Interior Mariano González.

“Muy mal asesorado el presidente (...) Un error garrafal. No sé si los abogados de Yenifer han coordinado con el señor Pachas, pero creo que lo deben querer matar por mandarse con esta barbaridad”, criticó.