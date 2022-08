Benji Espinoza señala que “en la audiencia se verá la entrega del pasaporte” de Lilia Paredes

Benji Espinoza, el abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes, se refirió a la entrega del pasaporte de la primera dama. Al respecto, declaró que en la audiencia, programada para este jueves 25 de agosto a las 3.00 p. m., se evaluará el tema.

“Precisamente, en la audiencia se verán las razones, los argumentos, y si es necesario la entrega del pasaporte o no. Ahí también se verá la entrega o no de información, si el pedido de la Fiscalía (impedimento de salida de 36 meses del país) está bien motivado o no, si cumple con todos los requisitos de la ley”, dijo el letrado.

En otro momento, el abogado de la pareja presidencial fue consultado sobre el anuncio del jefe de Estado, discurso en el que aseguró que Lilia Paredes iba a entregar su pasaporte.

“ Es la expresión del esposo que siente que van a detener a su esposa y que siente que se están cometiendo muchos abusos y unas violaciones sistemáticas ”, dijo.

El pasado 19 de agosto, el presidente Castillo comentó desde Palacio que Lilia Paredes estaba dispuesta, “en las próximas horas, a entregar su propio pasaporte”. Asimismo, aseguró que no tenía la intención de “salir en ningún momento del país”.

Incluso, tres días después, Benji Espinoza señaló que la entrega de este documento aún no se concretaría porque debía “recopilar un conjunto de información”.

Como se informó, Lilia Paredes es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavados de activos en la presunta organización criminal que encabezaría su esposo, el presidente de la República, Pedro Castillo.