RMP: “La Fiscalía tiene buenos fundamentos para acreditar una acusación contra Yenifer Paredes”

Luego de 12 horas de discusión, el Poder Judicial suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y la retomará este 24 de agosto, a las 10.00 a. m. Rosa María Palacios sostuvo que la cuñada de Pedro Castillo, al terminar la sesión, optó por tener una posición moderada. “Es la mirada de víctima, desprotegida”, analizó.

“En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar hoy día aquí. Lo que tengo que decir es que siempre he estado a disposición de la justicia. Nunca he tenido en cuenta obstaculizar. No tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando y quiere seguir estudiando, quiere seguir progresando. Siempre que me han llamado de manera formal, he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que sea llamada. Nada más, que se cumpla la normativa que hay”, apuntó Paredes Navarro.

Palacios indicó que la discusión se centró en el origen de los S/ 90.000 que se otorgó a la empresa de Hugo Espino. En ese sentido, la abogada explicó que la defensa de la cuñada de Pedro Castillo apeló a que la Fiscalía no podía probar de dónde provenía ese monto. Sin embargo, en la audiencia, nunca se argumentó que la hermana de Lilia Paredes no podía disponer de esa cantidad de dinero.

“Es evidente (que el dinero), por el testimonio de Espino, le llega a él a través de los hermanos Paredes y es de la señora Lilia Paredes”, expuso RMP. De acuerdo a la Fiscalía, hay cuatro casos que comprometen a Yenifer Paredes: Cajatambo, Anguía, Chachapoyas y Chadín; los dos últimos fueron sustentados ayer por el fiscal Jorge García Juárez, quien aseguró que ‘estamos ante la existencia de una organización criminal que utiliza el poder que tiene actualmente para ejecutar acciones en contra de las investigaciones’”.

Asimismo, García Juárez manifestó que la defensa de Paredes ha optado por la “victimización” y “politizar” la indagación. Durante su descargo, también rechazó que exista “un show mediático”, como alegó el abogado de Yenifer Paredes. “Yo denuncié también la existencia de un dron, porque esa es la manera de amedrentar a los fiscales que no perseguimos políticamente; sino que investigamos por los graves hechos”, comentó.

Para Palacios, “la Fiscalía tiene buenos fundamentos para acreditar una acusación contra Yenifer Paredes”. Agregó que la resolución judicial dependerá de cuán avanzado esté el caso de la cuñada de Pedro Castillo. Según la letrada, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, podría conceder los 36 meses de prisión preventiva o reducirlo.

Cabe recordar que Yenifer Paredes Navarro es investigada por la presunta comisión de delitos de crimen organizado, lavado de activos y colusión agravada. La conductora de “Sin guion” adelantó que es poco probable que el sistema judicial peruano sume las penas, como plantea el fiscal Jorge García Juárez.

“Presumo que sí se va a ir por el camino de la prisión preventiva y todavía falta ver las medidas de arraigo contra los hermanos Paredes. Todo esto lleva a una denuncia que va a tener que presentar la fiscal de la Nación contra los aforados, ¿quiénes son? Los que están en el artículo 99 de la Constitución: ministros de Estado y presidente de la República”, explicó.

PUEDES VER: Fiscal acusa a Yenifer Paredes de fabricar su entrega

Aunque la denuncia penal contra Pedro Castillo podría conducir a una acusación constitucional, la letrada advirtió que el Congreso podría no respaldar la medida y hacer caso omiso a la petición de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Al Parlamento no le provoca una salida de la crisis”, concluyó.