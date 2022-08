RMP: “A Yenifer Paredes le van a dar prisión preventiva”

Este martes 23 de agosto se decidirá si la cuñada de Pedro Castillo cumplirá con una prisión preventiva de 36 meses. Rosa María Palacios indicó que el expediente judicial publicado por la defensa de Yenifer Paredes, tiene “material absolutamente condenatorio” sobre la responsabilidad de los hermanos de Lilia Paredes y del propio presidente de la República, así como también de los hermanos Hugo y Anggie Espino; el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero; el hoy prófugo de la justicia Juan Silva, el actual titular del MTC, Geiner Alvarado; y el exministro Walter Ayala.

La abogada señaló que la Fiscalía ha calificado a Yenifer Paredes como lobista, mientras que a los hermanos Espino Lucana como testaferros. La organización criminal, de acuerdo a la hipótesis fiscal, es Castillo Terrones.

“Los hermanos Espino han confesado todo y hay mucha más información que ya ha sido corroborada en un buen trabajo policial y fiscal”, agregó la letrada.

Por su parte, el mandatario Pedro Castillo alegó, durante un acto oficial, que “quieren quebrarlo” al “enmarrocar al resto de mi familia”. Esto pese a las 4.000 páginas del expediente que contienen graves acusaciones contra su entorno. “Voy a resistir hasta que el pueblo me diga”, enfatizó.

RMP aclaró que hay abundante información que corroboraría la existencia de una red criminal dirigida desde Palacio de Gobierno. “Esta es una acusación sólida por robarle al Estado peruano”

Para la abogada, es más que probable que “a Yenifer Paredes le van a dar prisión preventiva”. Esto, debido a su obstaculización con la justicia.

De acuerdo a Palacios, el informe del Equipo Especial de la PNP puede probar que la cuñada de Pedro Castillo se encontraba en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto, día en que se ordenó su detención y captura. “Los indicios son más que sólidos, las pruebas son contundentes, esto no es una persecución política”, alegó.

Antauro libre

Tras permanecer 17 años en prisión por el Andahuaylazo, Antauro Humala fue excarcelado del centro penitenciario Ancón II. A su salida, el etnocacerista, alegó que no se arrepiente de nada y que retornará a Andahuaylas para retomar sus actividades políticas.

“La resocialización de la pena no se ha cumplido porque el señor no se arrepiente de absolutamente de nada”, dijo la conductora de “Sin guion”, quien le recordó al menor de los Humala Tasso que la apología del delito es un crimen.

“Antauro Humala es un personaje un tanto chiflado que nos acompaña desde el 2000, pero que no anda bien de la cabeza y si no me creen, miren sus textos (...) No creo que haya sido liberado por el Gobierno ni mucho menos”, detalló.