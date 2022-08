Exviceministra confirma reunión secreta con amigos del presidente

El presidente Pedro Castillo permitió que un grupo de paisanos y amigos, que eran conocidos en el Ministerio de Vivienda y Construcción como “Los Chiclayanos”, sin contar con ninguna función pública, recibieran información reservada sobre proyectos de agua potable y saneamiento, en una reunión secreta con funcionarios públicos fuera de un establecimiento gubernamental, afirmó la exviceministra de Vivienda y Urbanismo.

Originalmente, según le informó el ministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado, Elizabeth Añaños haría una exposición sobre las obras públicas de su sector en compañía de la jefa de Presupuesto, Jacqueline Castañeda del Castillo. La cita era con el mandatario Castillo en Palacio de Gobierno, el 20 de agosto de 2021. Sin embargo, el encuentro no se produjo, pero el jefe del Gabinete de Asesores del ministro Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo Alcántara, comunicó a las funcionarias que harían la presentacioón en un departamento de la calle Palo B lanco 261, en Surquillo.

Esa misma noche Añaños y Castañeda, en compañía de Salatiel Marrufo, se dirigieron a la dirección mencionada, donde los esperaban los amigos del presidente Castillo conocidos como “Los Chiclayanos”.

Los chiclayanos: Salatiel Marrufo, Abel Cabrera, Nenil Medina y Segundo Sánchez. Foto: composición LR

Ellos son el alcalde Anguía, Nenil Medina Guerrero, el empresario y dueño de la casa de la calle Sarratea, Segundo Sánchez Sánchez, y el financista de la campaña presidencial, Abel Cabrera Fernández. Todos se conocían. Marrufo, Cabrera y el ministro Alvarado, estudiaron en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, en Chiclayo, de ahí el apelativo del grupo. Nenil Medina y Segundo son amigos y paisanos del presidente.

“Llegamos y ya estaban como en una oficina. La primera persona sentada era alguien que luego reconocí como (Segundo) Alejandro Sánchez. Había otra persona que se sentó después, y que luego me enteré que era el alcalde de Anguía, el señor Nenil Medina (Guerrero). (Luego) llamaron a otra persona. Me acuerdo, Abel (Cabrera Fernández). El jefe del gabinete (de asesores, Salatiel Marrufo Alcántara), estaba acá. Y aquí se sentó Abel Cabrera. (...) Sí, se conocían. Había confianza. Yo me senté aquí. La jefa de Presupuesto (Jacqueline Castañeda), aquí”, explicó la exviceministra Elizabeth Añaños, entrevistada por el dominical “Cuarto Poder”. La República obtuvo una descripción gráfica del lugar donde se registró la reunión clandestina, el 20 de agosto de 2021.

“Somos amigos del presidente, somos paisanos, y estamos aquí para apoyarlo, le dijo Segundo Sánchez Sánchez. Era cierto.

Elizabeth Añaños comprendió que los amigos del presidente Castillo, “Los Chiclayanos”, estaban muy interesados en las obras públicas del Ministerio de Vivienda. La lista de distritos beneficiados con los peoyyectos, ya había sido determinado durante el gobierno de Francisco Sagasti, quien designó a Añaños como viceministra de Vivienda. Con la evidente anuencia de Pedro Castillo, la infoirmacipón fue compartida por las duncionarias del Ministerio de Vivienda y Construcción con “Los Chiclayanos”. ¿El propósito? Hacer modificaciones sin fundamentos técnicos e incluir a distritos de su interés, como ocurrió con el caso del alcalde de Anguía, quien participó de la reunión clandestina en Surquillo.

“Asesores” en la sombra

¿Para qué querían esa información, que no les correspondía conocer, porque entre los presentes había empresarios?, se preguntó la exviceministra Añaños.

“En Cajamarca (hay) necesidade­s. Sí, están los proyectos. El tema es: ¿Qué haces con información privilegiada cuando eres constructor y presentas propuestas, cuando ya sabes que va a salir un Decreto de Urgencia con tu proyecto?”, señaló Elizabeth Añaños en la entrevista con “Cuarto Poder”.

Efectivamente, “Los Chiclayanos” estaban perfectamente informados de que su amigo y paisano el presidente Castillo, mediante un decreto, autorizaría el financiamiento por cerca de 500 millones de soles las obras públicas del Ministerio de Vivienda. Por eso necesitaban insertar los proyectos de su interés, como efectivamente ocurrió. El alcalde Nenil Medina consiguió 5 proyectos para su distrito por casi 10 millones de soles, y Salatiel Marrufo, otros 5 proyectos para Cumba por 3,5 millones de soles. Falta identificar las obras que escogieron los otros miembros de “Los Chiclayanos”.

La viceministra Elizabeth Añaños cuenta con más información que ha dicho que entregará al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, como correos electrónicos, mensajes por WhatsApp y otros que evidencian que, con la luz verde del presidente Castillo, sus amigos “Los Chiclayanos” consiguieron orientar millonarios proyectos de obras públicos en beneficio de miembros de la familia presidencial y del entorno íntimo del jefe de Estado, que se reunía clandestinamente en una calle de Surquillo. Castillo lo sabía todo.

Elizabeth Pérez Alarcón habría sido quien alquiló el departamento donde se produjo la reunion. Foto: ficha de Reniec

Amiga de Marrufo alquiló departamento

El departamento de Surquillo donde se produjo la reunión clandestina entre funcionarios del Ministerio de Vivienda y “Los Chiclayanos”, fue alquilado por Elizabeth Pérez Alarcón, una allegada del exjefe del Gabinete de Asesores del ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

Elizabeth Pérez, por cierto, chiclayana de nacimiento, ha sido una asidua visitante de las entidades del Estado durante el régimen de Pedro Castillo. Su primer ingreso fue al ministerio de Vivienda para reunirse, justamente, con Salatiel Marrufo, el 28 de octubre de 2021, un día antes de que se firme el Decreto de Urgencia 102-2021, el 29 de octubre.

Representación de cómo se habría producido la reunión: Foto: gráfico de LR

Luego, el 11 de enero de este año, se reunió con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

Perez también visitó al premier Anibal Torres en tres ocasiones: El 7 y 8 de junio y el 2 de agosto de este año.

La República consultó a Elizabeth Perez Alarcón el motivo por el que prestó su departamento a Salatiel Marrufo Alcántara, Pero ella negó haber vivido ahí. Luego de eso, bloqueó sus líneas de comunicación.

Fuentes consultadas por este diario, ratificaron que sí residía en el departamento de Marrufo.