RMP sobre Yenifer Paredes: “Ya los Espino confesaron, son testaferros. Hay lavado”

El primer ministro, Aníbal Torres, se presentó ante el Congreso de la República, junto a su gabinete ministerial. Rosa María Palacios aseguró que el resumen de la reunión es “nos quedamos todos”.

Sin embargo, para la abogada, la noticia más importante se centra en Hugo y Anggie Espino, quienes han decidido acogerse a la figura de confesión sincera. Los hermanos han señalado, según RMP, que “son testaferros de la familia presidencial, de la señora Lilia Paredes, que entregó S/ 90.000 a través de sus hermanos para que inicien todos los procedimientos para la adjudicación de obras públicas”.

La abogada resaltó que hoy la Fiscalía deberá solicitar prisión preventiva por 36 meses contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Asimismo, prevé que la medida puede afectar a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes. “Ella es la cajera, la que entrega los S/ 90.000 a sus hermanos para que estos los depositen en las cuentas del señor Espino. Esto es coherente con el relato de Bruno Pacheco”, recalcó.

La letrada sostuvo que la Fiscalía, durante la audiencia de detención preventiva, expondrá en acto público todas las pruebas que incriminan directamente a Castillo Terrones.

“Ya los Espino confesaron, son testaferros. ¿Qué cosa más quieren? Hay lavado. La señora Lilia Paredes no puede explicar de dónde sacó los S/ 90.000 si no es lo que su esposo ha recibido en Palacio de Gobierno, según Zamir Villaverde y Bruno Pacheco”, detalló.

Mientras esta noticia sigue en desarrollo, la conductora de “Sin guion” se refirió a la participación de Aníbal Torres ante el pleno. De acuerdo a Palacios, el objeto de la citación del primer ministro era una “tontería”. El exministro de Justicia adujo que no propuso movilizaciones violentas contra el Parlamento; sino que habló de escenarios ficticios.

“‘Imagínense’ significa la representación de algo ideal, no estoy diciendo ‘vengan y hagan tal cosa’. (...) No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia”, alegó.

Torres Vásquez aprovechó la ocasión para mostrar un material audiovisual donde se observaron comentarios violentos contra el Gobierno que han hecho políticos y activistas. “El señor decidió que los pecados de los otros lo hacían santo a él y a eso se dedicó”, dijo RMP.

Posteriormente, Torres Vásquez recordó las palabras de María del Carmen Alva sobre las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la expresidenta del Congreso, estas respaldaban al Parlamento en su iniciativa de remover a Pedro Castillo Palacio de Gobierno.

“Sí, la señora expresidenta decía tonterías, no es la primera vez y él también dice un montón de tonterías, como que admira a Hitler, por ejemplo”, criticó Palacios.

Al cierre de su intervención, Aníbal Torres retó al Congreso a sacarlo del cargo. “Si ustedes consideran que mi persona es perjudicial, tienen la facultad de censurarme”, apuntó.

Palacios aseguró que lo visto ayer “fue una pantomima, un show”. “Sabe que no lo pueden censurar porque no quieren ser disueltos. Tan de acuerdo están con el Gobierno que ayer no se votó la moción de interpelación contra el ministro Geiner Alvarado”, advirtió.