Cardenal Barreto asegura no haber recibido invitación oficial al diálogo por parte de Pedro Castillo

El cardenal Pedro Barreto se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, y negó haber recibido invitación oficial alguna al diálogo por parte del mandatario. Barreto indicó que se encuentra camino a Jauja, una vez terminada la Conferencia Episcopal.

“Me parece una buena postura, pero estoy viajando en estos momentos a Jauja, a Huancayo (2.15 de la tarde), regreso ya culminada la Asamblea de Obispos y no he recibido hasta el momento una comunicación oficial de esa invitación ”, dijo en conversación con La República.

Posteriormente, el cardenal Barreto informó a este medio que el jefe de Estado no ha asumido lo establecido por el Acuerdo Nacional y resaltó no estar seguro de las intenciones de Castillo Terrones.

“Así es, eso fue en abril pasado. También antes, el 17 de mayo del 2021, juramentó cumplir una fase mínima de elementos democráticos que aseguraban el bien común del país y no lo ha cumplido. Y, por otro lado, el Acuerdo Nacional, firmado por él, consensos hechos por el foro del Acuerdo Nacional, tampoco lo ha asumido. Entonces, me extraña que ahora con una invitación a través del Twitter, a través de los medios, no estoy convencido de la autenticidad de las intenciones del presidente Castillo ”, aseveró.

Horas antes, el presidente Pedro Castillo invitó al cardenal Barreto a acercarse a las instalaciones de Palacio de Gobierno. “Hago un llamado al monseñor Barreto y que lo espero en Palacio. Sé que tiene la buena voluntad (…) para que caminemos juntos y tengamos una salida no solo política”, dijo.