RMP: “Es francamente descarado. ¿Alguien puede creer que se perdieron las imágenes?

Rosa María Palacios se refirió a la prisión preventiva que la Fiscalía evalúa para los cuñados de Pedro Castillo, Yenifer, David y Walter Paredes. El fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de Fiscales solicitaría esta medida al Poder Judicial por un presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias, en la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos.

La abogada sostuvo que aún está en discusión si la prisión preventiva será de 18 o 36 meses. Asimismo, la medida podría comprender a la primera dama, Lilia Paredes. “De ahí la preocupación del presidente y que diga que ‘quieren perjudicar a mi familia’, ‘quieren dejar huérfanos a mis hijos’”, agregó.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Lilia Paredes, junto a sus tres hermanos, Hugo y Anggie Espino; y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, son parte de una organización criminal, la cual busca conseguir obra pública y beneficiarse de ella.

Según el análisis de la abogada, la empresa de Hugo y Anggie Espino habría servido de fachada para los negocios de los hermanos Paredes Navarro y, a su vez, de Pedro Castillo.

“Prisión preventiva para su esposa, para sus cuñados. Cuatro Paredes irían a la cárcel. Desde la posición de poder que se encuentran, pueden perturbar la acción de la justicia”, comentó.

Un ejemplo de perturbación de justicia, de acuerdo a RMP, es la noticia de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno que, coincidentemente, no funcionaron el pasado 9 de agosto, día en que el Equipo Especial de la PNP, dirigido por el coronel Harvey Colchado, allanó la Casa de Pizarro para capturar a Yenifer Paredes.

De acuerdo al informe presentado al jefe de la casa militar, Jose Antonio Mariscal Quiroz, existieron fallas en las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Según el documento, estos desperfectos corresponden a las cámaras ubicadas en la azotea del Palacio, el ingreso de desamparados y el del Salón Dorado.

“Es francamente descarado. ¿Alguien puede creer que se perdieron las imágenes justo cuando llegó el coronel Harvey Colchado a realizar un allanamiento para buscar y capturar a Yenifer Paredes?”, cuestionó Palacios.

Una de las pérdidas más significativas —señaló —es la de la cámara número 26, ubicada en la azotea entre los cruces de las avenidas Áncash y Carabaya. Esta sufrió un desperfecto solo durante dos minutos, desde las 6.03 p. m. hasta las 6:05 p. m., del 9 de agosto. Cabe recordar, que la Diviac se presentó en Palacio de Gobierno a las 5:00 p. m.. Según el acto fiscal, a las 6:02 p. m. hizo acto de presencia Benji Espinoza, abogado de la familia presidencial.

En horas de la noche, Beder Camacho, subsecretario del Despacho Presidencial descartó que exista una pérdida de imágenes; sino que se han presentado “fallas técnicas”. Agregó que Castillo Terrones pedirá un peritaje informático.

“No hay ninguna pérdida de imágenes en el despacho presidencial. Nosotros estamos saliendo a aclarar que no se han perdido y se están preservando todas las imágenes de esas fechas, y que están en el circuito cerrado de televisión, que lo administra la casa militar por la seguridad (…) y están a buen recaudo”, dijo a la prensa.

Palacios sostuvo que “más les vale que entreguen (las imágenes)” porque, de lo contario, esto afectaría a la conducta procesal de Yenifer Paredes. De ser observada, el juez podría dar luz verde al pedido de prisión preventiva.

La victimización sigue

La conductora de “Sin guion” manifestó que la estrategia de victimización de Pedro Castillo sigue en marcha. Esta vez el mandatario, vía Twitter, alegó que “solo se preocupan en sacar por la gran pantalla en lo que nos equivocamos. Ojalá informaran sobre el trabajo que hace el Ejecutivo a favor de los ciudadanos del país”.

Asimismo, Castillo Terrones ofreció “regalos”. Desde Palacio de Gobierno, anunció que, junto a Aníbal Torres, buscará crear nuevos distritos por todo el país. “Este Perú no puede seguir así, por eso creemos importante someter inmediatamente a una reunión con nuestro premier y estructurar no solo una firma, no solo reconocer como distrito, sino que tenemos la obligación de visitar cada uno de ellos”, declaró ante dirigentes nacionales de centros poblados de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Por último, RMP aseguró que “hay un milagro patente”. Esto luego de que Pedro Castillo bailara en el patio de honor de Palacio durante la ceremonia de aniversario de la reincorporación de Tacna. En las imágenes, se observa al mandatario agacharse para recoger un sombrero y zapatear cómodamente. “¿Qué pasó con la lumbalgia? No le duele nada”, apuntó.