Camones: “Difícil de creer que cuando el Ministerio Público requiere esas imágenes se hayan extraviado”

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, calificó de “controversial” la desaparición de imágenes en las cámaras de seguridad de Palacio mientras se realizaba la búsqueda de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

“Es bastante controversial este tema. Difícil de creer que justamente el Ministerio Público requiere esas imágenes se hayan extraviad o, pero también entendemos que va a solicitarlo”, dijo a los medios.

En ese sentido, Camones Soriano sostuvo que la tecnología permitirá dar la respuesta porque “permite recuperar todo tipo de imágenes, llamadas, mensajes”.

En otro momento, la presidenta del Congreso fue cuestionada sobre el pedido de renuncia que le realizó al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en esta ocasión, comentó que esa es una decisión “personalísima” del jefe de Estado.

“Sobre el tema de la renuncia es un tema que lo tiene que tomar el presidente, no la toma el Congreso, no la tomo yo como presidenta. Tampoco le puedo recomendar (la renuncia) porque soy presidenta del Congreso y estoy representando a los 130 congresistas . Esa es una decisión personalísima que le corresponde tomar o no al presidente”, sostuvo Lady Camones.

Además, se refirió a la crisis política que se registra entre el gobierno del presidente Castillo y el Legislativo. Camones agregó que “desde el Congreso están intentando tener los puentes de comunicación, pero lamentablemente no están teniendo esa receptividad”.

“Lo último que queremos es generar conflictos sociales. El Perú no está para generar conflictos entre y unos y otros, sino lo que estamos en el Ejecutivo y Legislativo estamos para atender las necesidades del país”, puntualizó.