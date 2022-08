RMP: “Pedro la víctima va a seguir siendo víctima porque no le gusta ser presidente”

Rosa María Palacios explicó que Pedro Castillo tiene una nueva y efectiva estrategia para mejorar su aceptación popular: la victimización. De acuerdo a la últimas encuesta de Ipsos, el presidente de la República ha recuperado cinco puntos porcentuales en el mes de agosto.

El mandatario pasó de 20% de aprobación a 25%. RMP indicó que el mayor respaldo de Castillo Terrones se encuentra en el interior del país. Su desaprobación pasó de 74% a 69%. Agregó que los resultados han sido percibidos como un triunfo en Palacio de Gobierno.

En los últimos siete días, Palacios indicó que el profesor cajamarquino ha caído en cuenta que no puede afrontar los problemas judiciales como presidente, pero sí como candidato. “No se aleja del pueblo, va a manifestaciones controladas con cámaras donde puede repetir una y otra vez que es un indio, pobre, agricultor, rural, ninguneado, maltratado por la opulencia de los ricos que no lo quieren, eso para lograr empatía con ese 25%”, analizó.

RMP alertó que, incluso, el presidente está radicalizando la estrategia de victimización. Desde Piura, Castillo denunció que han entrado Palacio, “hasta su propio dormitorio”. “Por eso insto a las autoridades a que dejemos de hacer eso. Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo, se han ensañado en una época totalmente racista, porque no hablo como ellos. Yo camino junto al pueblo y no me voy a separar de mi pueblo que he elegido”, indicó en Sechura.

El pasado 10 de agosto, horas antes de que Yenifer Paredes se entregara a la Fiscalía, el mandatario convocó a cientos de ronderos en el patio de honor de la Casa de Pizarro. Desde allí, alegó: “Quieren hacer entender que mi círculo familiar es igual al de quienes saquearon el país”.

Palacios detalló que en todas las intervenciones, Pedro Castillo no da una sola explicación sobre los casos que lo involucran a él y a su entorno más cercano en actos de corrupción. “No habla de los hechos, habla de victimización y ofrece cosas”, manifestó.

En la región San Martín, el pasado 12 de agosto, aseguró que sus enemigos piden su salida del poder porque “no les gusta que un chacrero, campesino esté en Palacio. Hay una persecución y hacen su show para que la familia la tengan que enmarrocar””. Más adelante, indicó que él ha “venido a dar soluciones al país”.

Ese mismo día, pero en horas de la noche. Pedro Castillo se reunió con las bases regionales del país. Durante la ceremonia, denunció que sus enemigos “van a seguir quebrando a mi familia y van a querer dejar a mis hijos huérfanos. Ante tantas acusaciones que se hace, como no tienen las pruebas se han ensañado en crearlas”, dijo en el comedor de Palacio.

La conductora de “Sin guion” prevé que en las próximas semanas Pedro Castillo continuará con la narrativa de victimización. “Pedro la víctima va a seguir siendo víctima porque no le gusta ser presidente, pero le gusta ser candidato. Demagogia a la vena”, expuso.

Agregó que en Lima, probablemente, seguirá perdiendo respaldo. No obstante, el discurso le permitiría ganar adeptos en el interior del país.

Coalición ciudadana

Al menos 170 organizaciones civiles se han reunido para solicitar al Ejecutivo y el Congreso de la República una salida democrática a la actual crisis originada por el Gobierno de Pedro Castillo.

La abogada explicó que “Coalición Ciudadana” tiene como fin recuperar la política por y para los ciudadanos. En su página web, explica que esta organización apartidaria busca poner a debate una agenda ciudadana, concertar reformas políticas y demandar el adelanto de elecciones generales.

“Se han unido para convocar a la ciudadanía de forma ordenada y responsable. Hay otras iniciativas en el mismo sentido (...) El presidente cree que es víctima de una conspiración, pero estas organizaciones creen que hay una crisis, que la crisis es real y que se basa en la absoluta inestabilidad que tenemos. Si quieren participar, deben ingresar a coalicionciudadana.pe”, comentó.