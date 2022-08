RMP: “Hay mucha información y el presidente no responde a los hechos”

Las nuevas revelaciones de Bruno Pacheco complican, una vez más, a Pedro Castillo. Esta vez, el ex secretario general de Palacio de Gobierno reveló que uno de los sobrinos del jefe de Estado, Jaime Vásquez Castillo, lo amenazó de muerte. Rosa María Palacios precisó que el acusado ha negado el hecho. Sin embargo, ha calificado a Pacheco como un “traidor”.

Asimismo, el colaborador eficaz ha informado que el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, hoy detenido por la justicia, tenía previsto que las obras de saneamientos realizadas en su localidad sean ejecutadas con Lilia y Yenifer Paredes. Esto, según informe de Panorama, “cerraría el círculo de las obras obtenidas por licitaciones fraudulentas” de los hermanos Espino.

“Lo que parece es que este es un negocio de agua y del desagüe de la familia Paredes. Yenifer, en el censo que hace en Chadín, no está actuando como empleada de Hugo Espino. Es bastante más complacida y melodramática (la historia) de lo que se había pensado”, apuntó.

Pacheco también habría entregado apuntes del presidente Castillo para los ascensos en las Fuerzas Armadas. Palacios indicó que el exsecretario habría entregado notas adhesivas escritas con el puño y letra del mandatario. “El caso de los ascensos está bien redondo”, aseguró.

La abogada recalcó que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, se ha montado en Palacio de Gobierno una estructura para el aprovechamiento familiar de obras en una localidad distante y pequeña como Anguía.

“Esperemos que los hermanos Espino digan la verdad. Que el alcalde de Anguía también diga la verdad para salir de esta historia que no es falsa, es verdadera”, manifestó.

Castillo responde

Ante las investigaciones del Ministerio Público, seis hasta el momento, y las nuevas revelaciones de los colaboradores eficaces, Pedro Castillo lanzó una seguidilla de tuits. RMP calificó el hecho como raro.

El mandatario comenzó informado sobre algunas obras que está inspeccionando, pero terminó denunciando a sus enemigos. La letrada aclaró que la estrategia de victimización estaría dando buenos resultados. De acuerdo a la encuestas de Ipsos, Castillo Terrones ha recuperado cinco puntos porcentuales en su aprobación.

“Están amedrentando a mi familia para decir que los hijos, hermanos, entorno son corruptos, y eso es falso. Tengan la seguridad de que estamos trabajando de forma totalmente transparente, porque el dinero es del pueblo”, escribió el gobernante.

“¿Por qué no nos dice la verdad? De los hechos no dice nada. No, ‘me quieren arrancar del pueblo’, ‘pobre de mí'. La victimización puede funcionar un ratito, pero no para siempre. La gente no es idiota, y aquí hay mucha información que se está acumulando y el presidente no responde a los hechos”, advirtió RMP.