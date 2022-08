La homilía del arzobispo de Arequipa que incomodó al oficialismo

La homilía del Te Deum por el 482 aniversario de Arequipa se convirtió en motivo de controversia. Esto porque el arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, lanzó una dura crítica a la situación de crisis social y política que atraviesa el país. Eso generó la desaprobación abierta del congresista oficialista del Bloque Magisterial Alex Paredes.

Sin especificar nombres ni cargos, Del Río señaló que se viven situaciones similares a tiempos bíblicos, con una división y corrupción que generan sufrimiento en el pueblo.

Fue en la mitad de su alocución, donde el arzobispo empezó realizar comparaciones, trayendo un pasaje sobre el arresto del profeta Jeremías bajo el argumento del bienestar del pueblo de Israel. “Ya en esa época se apropiaban de la palabra pueblo. No hay nada nuevo bajo el sol”, señaló Del Río, generando incomodidad en los rostros de los congresistas oficialistas presentes, Jaime Quito y María Agüero (Perú Libre) y Álex Paredes (Bloque Magisterial). El vocablo pueblo es de uso permanente en las alocuciones del presidente Pedro Castillo desde época de campaña.

Sin embargo, la crítica del prelado escaló, cuando refirió que se vivían épocas de una falsa paz, como en el imperio romano. “Esta es la realidad que vemos, un país dividido hasta el extremo, un país con la intolerancia de las redes, los llamados a violencia de altas autoridades.”, dijo el Del Río.

Estas últimas declaraciones llegan cuando el premier Aníbal Torres es cuestionado por sugerir que el pueblo marche a Lima, para “hacer arrodillar a los golpistas” . Además, en los últimos días, el presidente Pedro Castillo ha venido reuniéndose con representantes de rondas campesinas y reservistas.

Del Río también cuestionó hechos de corrupción. “ Hay noticias de corrupción por doquier en el sector público y privado ”.

Aludidos y no

El congresista Alex Paredes criticó la intervención del arzobispo de Arequipa, calificándola de impertinente. “ El monseñor tiene que saber qué clase de autoridad es, porque los que profesamos la fe católica somos de diferentes organizaciones políticas”, expresó.