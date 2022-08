Pedro Castillo tras críticas ante atadura de zapatos de la PNP: “A mí no me van a arrancar de mi pueblo”

El presidente Pedro Castillo se pronunció este sábado tras las críticas recibidas el último viernes 12, cuando tomó relevancia un video en el que se veía a agentes de la Policía atar los zapatos del mandatario.

“A mí no me van a desligar de mi pueblo, no me van a arrancar de mi pueblo, porque vengo de ahí, vengo de adentro, vengo de este espacio donde ustedes han nacido y respondemos a la patria, queridos compatriotas” , precisó el jefe de Estado en respuesta a los cuestionamientos que recayeron sobre su persona tras la difusión del polémico clip.

Castillo Terrones también aprovechó para declarar respecto a las investigaciones a las que se enfrenta su cuñada, Yenifer Paredes, y otros personajes de su círculo familiar más íntimo.

PUEDES VER: Pedro Castillo agradece a presidentes latinoamericanos por pronunciamiento a favor de la democracia

“Yo sé que en la línea política también uno tiene que soportar tantas cosas”, se excusó el presidente, quien agregó que “todo pueden hacer, desintegrar la familia, acusaciones, todo, pero no me pueden desligar de mi pueblo, no me van a arrancar de este pueblo sufrido por años y por décadas”.

Además, el jefe de Estado no desaprovechó la oportunidad para arremeter en contra de la oposición a su Gobierno, indicando que “estaban acostumbrados a mancillar al pueblo peruano, hacen esas tretas porque justamente creían que hay que mirarle por debajo del hombro a las personas” , en referencia a las acciones adoptadas por su escolta, las cuales fueron interpretadas como un gesto de clasismo.

Defensoría rechaza que seguridad del presidente le ate los zapatos

Así como el reproche de la oposición, el mandatario también recibió un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual consideró que su gesto “agravia la moral de las fuerzas del orden, desdibujando su imagen ante la población”.

El jefe de Estado respondió a estas críticas señalando que se trataba de “un hecho fortuito que está siendo malinterpretado”, además precisó que el acto captado correspondía a “una acción voluntaria del efectivo de seguridad, quien quiso evitar que mi lumbalgia recrudezca”.