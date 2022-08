¿Quiénes son David y Walter Paredes, implicados en la investigación contra el presidente Pedro Castillo?

El último 11 de agosto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió abrir una nueva investigación —la sexta— contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal tras haber suscrito el Decreto de Urgencia 102-2021 en octubre de 2021. Esta autorizaba la partida de 9,6 millones de soles para el financiamiento de obras públicas en Anguía (Chota, Cajamarca).

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mandatario no habría actuado solo. Presuntamente, estuvo coludido con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, ahora en Transportes y Comunicaciones, para entregar licitaciones de construcción a empresas de allegados de su familia.

En este esquema, supuestamente, estarían implicados la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana Yenifer Paredes —criada como hija por el mandatario—, así como los presuntos beneficiados, los empresarios Hugo y Anggie Espino, además del alcalde de Anguía, Nenil Medina. Pero no serían los únicos.

David y Walter Paredes, hermanos de Lilia y Yenifer, también serían parte de la supuesta organización. Ellos tendrían un papel bisagra en la aparente red criminal: los testaferros entre Palacio de Gobierno y las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros & Arquitectos, ambos propiedad de Hugo Espino.

¿Quiénes son los hermanos David y Walter Paredes? Y ¿cómo actúan en esta organización criminal?

David y Walter Paredes: los hermanos de la primera dama

David (32) y Walter (40) Paredes son los dos únicos hermanos varones de la primera dama, de un total de siete. Ambos son de Tacabamba (Chota). Ambos comparten el oficio de mototaxistas en el lugar donde viven.

Asimismo, no se les conoce militancia alguna, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas. No cuentan con estudios superiores, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Tampoco han brindado servicios al Estado, conforme a los portales de transparencia.

Los hermanos Paredes permanecieron alejados de la mira de la Fiscalía hasta el último 27 de julio, cuando el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, dirigidos por la fiscal Marita Barreto, decidió investigarlos por el supuesto delito de lavado de activos al ser los presuntos testaferros de la organización criminal que operaría desde Palacio.

Hermanos Paredes depositaron 90.000 soles a empresas de Hugo Espino

Las sospechas del Ministerio Público recaen en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta señala que David y Walter Paredes depositaron a los hermanos Hugo y Anggie Lucuna 90.000 soles. Según la hipótesis fiscal, la referida cantidad sería parte de una “coima” para conseguir la buena pro de las obras públicas.

El equipo de la Fiscal Barreto consideró que los cuñados del presidente Pedro Castillo no son personas con capacidad de manejar dicha suma de dinero. Este medio indicó que David arrastra una deuda de 361 soles que no paga desde hace 1.404 días. Pero tuvo S/ 20.000 para “prestarle” a Anggi Espino. También reporta dos créditos, uno de 3.000 soles con el Scotiabank y otro por la misma suma con Banco Ripley. Su score no es confiable.

El caso de su hermano Walter Paredes Navarro es similar. Poco después de que su cuñado el presidente Castillo asumió el Gobierno, en agosto del 2021 adquirió una deuda con la Cooperativa Todos los Santos de Chota por 50.000 soles, que paga mensualmente. Hoy su deuda es de S/ 27.943, que bien pudo cancelar con los 70.000 que le dio a Hugo Espino.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder presume que los 90.000 soles serían parte de mayores cantidades de dinero que no han sido bancarizadas.