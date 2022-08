Benji Espinoza: No se entregarán videos de cámaras de seguridad de Palacio porque hay secretos de Estado

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que no se entregarán los videos de las cámaras de seguridad de Palacio, ya que sostuvo que no es la “casa de cualquier persona”. Esto, en relación al caso de Yenifer Paredes, quien no fue encontrada en la Casa de Pizarro, el último 9 de agosto.

“ Estamos hablando de Palacio de Gobierno y en Palacio hay secretos de Estado . No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen un delito grave y pueden acabar destituidos. Hay que tener cuidado”, dijo el letrado para Canal N.

“Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se pueda permitir que se conozcan aspectos de Palacio de Gobierno porque quien lo pide y lo autoriza podría estar prevaricando . ¿Cree que pueden revisarse las cámaras que registra Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera porque ahí el presidente tiene secretos de Estado. ¿Cómo es eso que la Fiscalía va a conocer secretos de Estado”, agregó.

En otro momento, señaló que sus patrocinados, el presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, colaboraron con las autoridades.

Como se informó, el último miércoles, Yenifer Paredes se acercó hasta la sede principal del Ministerio Público para ponerse a disposición de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder.

Según se pudo conocer, el último martes 9 de agosto, el fiscal Hans Aguirre Huatuco y el coordinador del Equipo Especial, coronel Harvey Colchado Huamaní, llegaron a la sede de Palacio de Gobierno para detener a la cuñada del presidente. No obstante, en un inicio, se les impidió el ingreso. Entraron una hora y 45 minutos más tarde.