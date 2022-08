Benji Espinoza se retracta y sigue siendo el abogado de Pedro Castillo

A horas de haber renunciado a la defensa legal del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes, el abogado Benji Espinoza reconsideró su decisión luego de acudir anoche a Palacio de Gobierno a pedido del jefe del Estado.

En su cuenta de Twitter refirió el hecho. “Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del presidente y la primera dama”, escribió Espinoza.

Al mediodía, el letrado había anunciado, en la misma cuenta, su decisión de renunciar a la defensa del mandatario y su esposa. “He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor presidente y la primera dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas a la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la república”, decía entonces.

Luego de retomar la asesoría legal de la pareja presidencial, Espinoza dijo a RPP que ambos conocen los motivos de su decisión. “Renuncié al amparo del Código de Ética del Colegio de Abogados, que dice que se puede renunciar sin expresión de causa... En todo caso, lo más importante de que me fui es que regresé”, dijo minimizando los daños en su credibilidad.

“He estado contra todos”

Sin embargo, cuando Benji Espinoza dejó de ser abogado del presidente Pedro Castillo, explicó a La República que no hubo pérdida de confianza del presidente.

“Yo diría que he sentido esta defensa como David contra Goliat. He estado básicamente solo defendiendo al presidente contra todos y contra todo. Es importante subrayar que sí se han logrado cometidos importantes, como la decisión del juez Juan Carlos Checkley, porque en la tutela definió que al presidente solo se le puede investigar preliminarmente, no de manera formalizada, no se le pueden imputar cargos y por lo tanto no se le puede pedir una prisión preventiva”, declaró.

Afirmó estar seguro de la inocencia de Castillo y que la razón de su renuncia no tenía que ver con la posibilidad de que el presidente sea culpable. “Con todo lo que conozco, aquilatando los testimonios, lo que hay, mantengo mi postura: sigo creyendo en que Castillo se trata de una persona inocente. Hasta hoy no hay pruebas reales en su contra”, sostuvo.

Espinoza considera que su labor de defensa a Castillo ha sido una lucha al estilo "David contra Goliat". Foto: Maria Pía Ponce / URPI-LR

Agregó que la Fiscalía debe comprobar delitos. “Solo con una condena yo podría decir que sí es culpable. No me voy a sumar al coro de voces que atacan al presidente”, dijo. “¿Y no será que usted sentía que perdía el caso?”, se le preguntó.

“No. Este caso recién se inicia. No hay tampoco sospechas graves. Hay sospechas iniciales que se aclararán. No veo todavía solidez jurídica en el caso... Veo sospechas iniciales”, indicó.

Los vaivenes de Benji

Los dos tuits que dejan en evidencia lo extraño de los vaivenes del abogado Espinoza. Sus colegas han cuestionado ese proceder y su vehemencia.

Primer tuit de Benji Espinoza. Foto: Twitter/@BenjiEspinozaR