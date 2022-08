Gremios de Puno y Arequipa preparan marcha en Lima contra el Congreso y Fiscalía

En el sur, los gremios sociales preparan movilizaciones en contra del Congreso y el Ministerio Público. Por ejemplo, en Puno, el Frente de Organizaciones Popular (FOP) convocó a reunión para este domingo 14 de agosto. Definirán la agenda para marchar hacia Lima

El presidente del FOP, Amador Núñez, dijo que la movilización no supone respaldar a Castillo, sino fijar posición contra el Ministerio Público y el cierre del Congreso. Consideró que ambas entidades están ocupadas en todo menos en cumplir su rol genuino. Cree que el Ministerio Público pasó a cumplir un rol político porque pone demasiado interés en los casos de corrupción que vinculan al entorno presidencial, pero no existe la misma celeridad con otros casos de corrupción del interior del país.

El dirigente aseguró que el Congreso es otro ente que, en vez de sumar a la mejora del país, está jugando un rol obstruccionista.

PUEDES VER: Adulto mayor con múltiples tumores pide ayuda para medicinas y estadía en Arequipa

“Que se vayan todos. Para nosotros, la solución es el cambio de la Constitución vía asamblea constituyente, donde todos esteremos representados. El problema no se va a solucionar por que se cambie al presidente”, dijo.

La reunión será en el local de la Casa del Maestro y contará con la presencia de representantes de diversas organizaciones civiles y sindicales.

Definirán la fecha de lo que será la segunda marcha. La primera fue el 25 y 26 de julio. Los resultados de este primer desplazamiento a la capital también serán evaluados y puestos en debate.

En Arequipa

En Arequipa, algunos gremios ya están coordinando el apoyo de las bases que solicitó el presidente. El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, informó este jueves 11 de agosto que se encontraba en Lima coordinando con los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) los últimos detalles. No descartó que una comitiva mistiana vaya a viajar hasta la capital para unirse a otros gremios.

Por su parte, el dirigente de los Trabajadores de Construcción Civil, Lugue Espinoza Valcarcel, indicó que también estaban coordinando con la FDTA y la CGTP. Pero enfatizó que el apoyo no era en favor del presidente, sino de la democracia y la gobernabilidad. Acusó que las acciones que se están tomando en contra del círculo del mandatario solo buscan desestabilizar al país con intereses de los grupos de poder económico.

Quien sí aseguró que habrá presencia de su gremio en Lima es Rosa Luz Pérez, dirigente del Partido Magisterial Popular (PMP) en Arequipa. Además, adelantó que en la ciudad también realizarán movilizaciones. “Es el momento de decir basta. El pueblo tiene el poder absoluto. Nosotros vamos a dar las pautas necesarias para el desarrollo del país. Y el Congreso y los otros grupos de poder deben dejar trabajar al presidente. Los que se creen dueños del Perú deben cambiar su actitud”, aseveró Pérez.

Por otro lado, el gremio de camioneros, representado por Javier Corrales, señaló que no se unirá porque ellos no responden a intereses políticos. “Tal vez como persona podría salir a apoyar, pero como gremio no vamos a acudir”, dijo.

Quien sí negó tajantemente un apoyo fue Hamer Villena, secretario regional del Sutep en Arequipa. Este acusó que la medida que pretende el mandatario recuerda a lo que hacía Sendero Luminoso en los años 80, que era convocar al campo hacia la ciudad. Señaló que tienen infiltrados en los sectores populares y con eso pretenden hacer lo mismo desde hoy. “Dentro de esta convocatoria está infiltrado Sendero. Lo que quieren es incendiar Lima y aparentar ante los ojos de los actores internacionales que cuentan con el apoyo popular. Pero no es cierto. Las autoridades fiscales ya deben tomar nota de esto”, manifestó Villena.