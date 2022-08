RMP sobre Pedro Castillo: “Con 66 votos, el presidente puede quedar destituido″

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República recibió el informe final de la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Rosa María Palacios indicó que Wilson Soto, delegado de la investigación, ha concluido que el mandatario sí cometió una infracción a la carta magna.

En el informe de Soto, también se recomienda inhabilitar a Pedro Castillo Terrones por el periodo de cinco años. Para aprobar esto en la SAC, según la letrada, solo se necesitan los votos de mayoría simple. “¿Tienen los votos en esa subcomisión la oposición? Sospecho que sí”, añadió.

De ser aprobado, el informe es trasladado a la Comisión Permanente. Palacios prevé que también se tendrían los votos para dar luz verde. Posteriormente, la investigación irá al pleno del Congreso donde solo se necesita el respaldo de 66 parlamentarios.

Según el artículo 117 de la Constitución, “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Asimismo, el Código Penal, en su artículo 325, establece que “el que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años”.

La conductora de “Sin guion” explicó que la imputación contra el mandatario se basa en que Castillo, en la modalidad de tentativa, quiere someter parte del territorio nacional a Bolivia.

Cabe recordar, que el proceso se abrió luego de las declaraciones de Pedro Castillo al periodista Fernando del Rincón. “Es una idea (darle mar a Bolivia). Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo (...) Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, dijo en esa ocasión el jefe de Estado.

La letrada sostuvo que la defensa de Pedro Castillo ha sido pésima. Ante ello, especificó que, para que haya delito, debe existir dolo. “Lo que prueba este incidente es que el presidente no habla bien el castellano, es su lengua materna, pero no es una habilidad que él tiene. Tartamudea, balbucea, se enreda (...) Son infelices declaraciones, pero es difícil probar el dolo. Aquí no ha habido dolo, aquí ha habido ignorancia”, indicó.

RMP aclaró que la traición a la patria tiene dos consecuencias. La primera es el antejuicio político, el cual permitirá levantar la inmunidad presidencial y el juicio continuaría ante la Corte Suprema del Perú. Esta institución le daría un resultado favorable a Castillo Terrones al no encontrar dolo.

El otro camino es el juicio político que tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. Para dar efecto a este mecanismo, solo se necesitan 66 votos.

“Si el presidente es destituido por traición a la patria, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, se conforma con el inciso 5 del artículo 113, que dice que la presidencia de la República vaca por infracción constitucional cometida de acuerdo al artículo 117 (...) Con 66 votos, el presidente puede quedar destituido, alegó.

Vladimir incautado

El Poder Judicial ordenó la incautación de más de tres millones de soles de las cuentas bancarias, financieras y bursátiles de Vladimir Cerrón, y su madre Bertha Rojas. Rosa María Palacios indicó que, según la hipótesis de la Fiscalía, ambos podrían ser parte del presunto delito de lavado de activos, el cual estaría vinculado al caso Los dinámicos del centro.

El fundador de Perú Libre rechazó la medida. “Poder Judicial incautó mis cuentas bancarias (correspondientes a mi labor de neurocirujano en la actividad pública y privada de 20 años) y la de mi madre, las que están debidamente justificadas, en el marco de la persecución judicial. Apelaremos la decisión, basta de abusos”, escribió en Twitter.

Palacios precisó que Cerrón Rojas tiene acumulado S/ 1 500 000 en efectivo, el cual procedería de su trabajo como médico en Huancayo. “Él se jactaba de ser un médico del pueblo y que atendía gratis a sus pacientes. Primer problema político para Cerrón, le gusta más el capitalismo de lo que se atreve a admitir”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el Ministerio Público supone que estos montos no provienen del arduo trabajo de Cerrón Rojas; sino de coimas que se tramitaron a través de la Dirección General de Transporte Regional de Junín con la venta de brevetes y puestos CAS.

El dinero, de acuerdo a la investigación, habría servido para financiar la campaña política de Perú Libre tanto provinciales, regionales e, incluso, presidenciales.

“Lo que necesita el país es que el caso Los dinámicos del centro llegue a juicio oral y que, finalmente, se sentencie a los participantes de este sonado caso luego ya de un año de esta investigación”, detalló la letrada.