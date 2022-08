Efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía acudieron a detener de forma paralela a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y a su amigo, el empresario Hugo Espino. Los arrestos se produjeron en Palacio de Gobierno y en el distrito de Puente Piedra, respectivamente.

¿Por qué se ordenó la detención de Yennifer Paredes?

Yennifer Paredes es investigada por el equipo especial de fiscales liderado por Marita Barreto. Estos la acusan del presunto delito de tráfico de influencias. Como se recuerda, la diligencia preliminar se dispuso luego de que el programa “Cuarto poder” hiciera público un video en el que aparece ofreciendo obras de saneamiento a residentes del distrito de San Miguel en Cajamarca.

En el reportaje se ve a Yenifer Paredes cuando dialoga con pobladores de la comunidad de La Succha para informales que necesita censarlos a raíz de un proyecto aprobado en la zona.

¿Por qué se ordenó la detención de Hugo Espino?

En dicho video, la cuñada del presidente porta un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S. A. C., cuyo representante legal es su amigo, el empresario Hugo Espino, quien fue detenido junto a su hermana Angie. Ambos también son investigados por tráfico de influencias debido a que sus empresas ganaron millonarias licitaciones en las provincias de Cajatambo (Lima) y Anguía (Cajamarca).

Recordemos que, durante el gobierno de Pedro Castillo, JJM Espino Ingeniería & Construcción S. A. C. ganó la licitación por la remodelación del colegio Santiago Antúnez de Mayolo en Cajatambo. Dicha obra fue adjudicada por más de 3,8 millones de soles y debió culminarse en marzo de este año, plazo que no fue cumplido debido que hasta la fecha el proyecto no se termina.

Empresario. Hugo Espino dice que todo se aclarará. Foto: Marco Cotrina/La República

Por su parte, la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos S. A. C., de la cual es gerenta Angie Espino, fue seleccionada por la Municipalidad de Anguía para la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de diferentes localidades de la jurisdicción. Esta obra está valorizada en 3 millones de soles.

De acuerdo con fuentes de La República, la información que brindaron los hermanos Espino Lucana a la Fiscalía no se ajustaba a los hechos constatados por los representantes del Ministerio Público.