RMP: “El talante autoritario de Pedro Castillo está emergiendo a toda velocidad”

Tras la ratificación de Aníbal Torres en la PCM, Rosa María Palacios señaló que Pedro Castillo ha decidido tomar una postura de ataque. “Ese es su consejo de sus abogados, que se calle en el Ministerio Público y que diga barbaridades en la plaza pública”, dijo la letrada. Esto en referencia a las declaraciones del presidente durante su discurso en el 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

“Estoy dispuesto a que hagamos un esfuerzo. Tiendo la mano por última vez para que todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia“, advirtió Castillo.

Palacios indicó que el mandatario ha mostrado una conducta errática este fin de semana. Primero ratificó a Aníbal Torres en el PCM. Pese a asegurar que tendría un “gabinete de ancha base”, Betssy Chávez, exministra censurada por el Congreso, juramentó como titular del Ministerio de Cultura y, por último, amenazó al Congreso de la República.

“No sabe ni lo que quiere ni lo que puede y dispara, dispara, dispara para ver dónde cae a bala. Tenemos un presidente que no sabe a dónde apunta. ¿Qué cosa quiere? No es un lenguaje presidencial dar un ultimátum”, explicó.

Sin embargo, Pedro Castillo, otra vez, cometió un lapsus. “Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes, y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas”, dijo el jefe de Estado.

Palacios recalcó que el mandatario es un pésimo orador, lo cual provoca que diga “disparates”.

En otro momento de “Sin guion”, la abogada se refirió a la carta notarial enviada por el presidente al programa Panorama. En la misiva, “les ordena” leer la notificación. Palacios le recordó a Castillo Terrones que un periodista no es su subordinado. El mandatario acusa al programa periodístico de reproducir el testimonio de Bruno Pacheco.

“El talante autoritario de Pedro Castillo está emergiendo a toda velocidad, fruto del miedo, del pánico, de lo que sea (...) El presidente dispara contra los medios de comunicación porque es muy fácil. Lo que es cierto es que el presidente amenaza, como lo hizo con Augusto Álvarez y ahora con Panorama”, indicó.

La encuesta

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta publicada en el diario La República. El sondeo ha revelado que la desaprobación de Pedro Castillo ha bajado cuatro puntos porcentuales (67%). Sin embargo, la encuestadora advierte que el resultado no es tan relevante teniendo en cuenta el margen de error.

De acuerdo a IEP, Castillo Terrones ha perdido 14 puntos respecto al inicio de su mandato (46%). En el caso de Aníbal Torres, la aprobación se mantiene en 25%.

En tanto, el Congreso de la República sigue bajando. La institución solo es respaldada por un 10%. Lady Camones, nueva presidenta del Parlamento, inicia su gestión con 28% de aprobación y un 54% de rechazo.

“Se tienen que ir todos, pero no tienen muchas ganas de irse, ¿no? Si realmente el Congreso fuera inteligente y astuto políticamente, ya hubieran censurado a los dos primeros ministros para promover la disolución del Congreso, ir a un proceso electoral donde Pedro Castillo no tendría bancada y, probablemente, iniciarle una destitución, pero no se les ocurre”, alegó.