AAR: “Se ha armado un gabinete para la defensa política de Castillo”

Pedro Castillo no aceptó la renuncia de Aníbal Torres y, este viernes 5 de agosto, fue ratificado en la PCM. Augusto Álvarez Rodrich recordó que el presidente, luego de declarar ante la Fiscalía por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, aseguró que convocaría a un “gabinete de ancha base”.

Respecto a ello, AAR reveló que nunca hubo un intento, ya que ningún partido político fue invitado a mantener una conversación con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. “La renuncia de Aníbal Torres era un plan, una mentira, una farsa”, apuntó.

De acuerdo a su análisis, el Ejecutivo montó este show para “enfriar las investigaciones en el Ministerio Público”.

Con la permanencia de Torres Vásquez, se realizaron nuevas incorporaciones en el gabinete ministerial. Miguel Rodríguez (Cancillería), Kurt Burneo (Economía), César Paniagua (Vivienda) y Betssy Chávez (Cultura).

En tanto, Alejandro Salas, uno de los voceados para reemplazar a Aníbal Torres, pasó del Ministerio de Cultura a la cartera de Trabajo. El periodista recalcó que Salas ha fungido como defensa política del presidente de la República.

“Pasa a Trabajo. ¿Sabe algo del Ministerio del Trabajo? No que se sepa, pero tampoco sabía nada sobre el de Cultura. Él está más dedicado a la defensa política de Pedro Castillo”, indicó.

Asimismo, refirió al regreso de Betssy Chávez al Consejo de Ministros. El conductor de “Claro y directo” cuestionó si la censurada exministra de Trabajo tiene conocimientos sobre el Mincul.

“No importa, porque el presidente Castillo no nombra a personas que sepan de los cargos (...) Fue censurada con los votos de Vladimir Cerrón, pero su función no es defender la cultura, sino, al igual que Alejandro Salas, defender al señor Pedro Castillo”, advirtió.

Rodrich lamentó la salida de César Landa de la Cancillería de la República. En ese sentido, criticó el ingreso de Miguel Rodríguez, quien era un defensor del supuesto fraude electoral.

“Tengo información de que en Torre Tagle están muy preocupados con lo que está pasando con ese nombramiento. La información que tengo es que quiso poner Aníbal Torres porque no se llevaba bien con César Landa”, relató.

AAR concluyó que “se ha armado un gabinete para la defensa política del presidente de la República” y que tendrá una postura de choque.

El ultimátum

Durante su discurso por el 198° aniversario de la Batalla de Junín, el mandatario protagonizó, según Rodrich, un nuevo lapsus o un exceso de honestidad. “Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes, y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas”, dijo eufóricamente el jefe de Estado.

Más adelante, Castillo lanzó un ultimátum a la institución dirigida por Lady Camones. “Estoy dispuesto a que hagamos un esfuerzo. Tiendo la mano por última vez para que todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia“, alegó.

“Está absolutamente angustiado y ha decidido pasar al ataque contra el Congreso, la Fiscalía, contra los medios de comunicación”, indicó el periodista.