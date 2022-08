Video pone bajo la lupa a exmilitar cercano a Pedro Castillo y Juan Silva

El noticiero dominical “Cuarto poder” difundió, este domingo, un video en el que se revela al exmilitar y exconvicto Julio Bravo Sánchez ingresando a las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en enero de este año, fecha en la que el prófugo Juan Silva aún se encontraba al mando de dicho sector. Además, Bravo Sánchez también se autoidentificó como “asesor de campaña” del presidente Pedro Castillo y registra dos visitas en Palacio tras la toma de mando del jefe de Estado.

En el video, este personaje aparece acompañado del investigado Juan Altamirano y el empresario Lito Dávila. Los tres fueron captados el último 6 de enero del 2022 en una visita que, según señaló el dominical, no fue registrada en el MTC. En las declaraciones recogidas por el programa, Bravo aseguró también ser conocido del mandatario desde antes del inicio de su Gobierno. “Yo conozco al señor Pedro Castillo desde antes que siquiera fuera candidato, cuando era líder sindical. Y (...) te lo puedo pasar, ¿qué te parece?” , se escucha decir al exmilitar en el informe.

Además, según el reportaje, este personaje fue señalado por haberse reunido con el presidente en Palacio de Gobierno en dos ocasiones; la primera, el 20 de agosto del 2021, en un encuentro que duró dos horas, y una segunda vez, en una reunión de alrededor de cuatro horas.

Pero esta no es su única cercanía con personajes investigados por temas de corrupción, pues, según el dominical, Bravo se había presentado ante el canal como “asesor particular del exministro” Juan Silva, a quien defendió en un inicio apenas se revelaron los audios entre Zamir Villaverde y el extitular del MTC. No obstante, en dicha intervención, el exmilitar repasó con detalle la ubicación del departamento en el que el exfuncionario prófugo habría entregado dicha suma a Villaverde, quien es ahora un aspirante a colaborador eficaz.

“Si me hubieran dicho que en tal avenida, entro a una puerta de fierro y de ahí entré por una mampara de vidrio y luego entré a un ascensor, subí al piso 11 y hay una puerta de madera y entré ahí a una sala donde hay muebles seminuevos, que los regaló Julio Bravo, de repente, lo creería, ¿no?”, dijo Bravo en febrero durante la entrevista que mantuvo con dicho programa.

Ante estas acusaciones, Bravo Sánchez no negó ni afirmó tener conocimiento del investigado edificio ubicado en el jirón Pablo Bermúdez, en Jesús María; no obstante, no ha sido implicado en actos de corrupción directamente.

Bravo solo respondió ante los señalamientos con un “a ti qué te importa... Pablo Bermúdez..., yo puedo haberme ido a un burdel, a ti que te importa”. Esta misma postura mostró cuando se le recordó su relación con Lito Dávila, con quien sale en el material difundido, y precisó no recordar la ocasión en la que llevó al cuestionado Juan Altamirano en su camioneta dentro del MTC.