Pedro Castillo: “Vamos a cobrar las deudas de los S/ 30.000 millones a las grandes empresas”

Deudas. El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el Ejecutivo cobrará las deudas por S/ 30.000 millones que las “grandes empresas” mantienen con el Estado peruano . Esto, durante un mensaje en sus redes sociales dirigido al Congreso, al que acusó de mantener una “fuerza golpista” en su contra por insistir con una eventual moción de vacancia presidencial.

“ Vamos a cobrar las deudas de los 30.000 millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo . No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos ni chantajes”, escribió en su cuenta de Twitter el último 6 de agosto.

En ese sentido sostuvo: “Después de muchos años de haberse gestado la independencia del país, hoy las fuerzas patrióticas seguimos batallando contra las fuerzas realistas que se han convertido en golpistas de la democracia ”.

Pedro Castillo anuncia cobro de S/ 30.000 millones "a grandes empresas que le deben al pueblo". Foto: Pedro Castillo/captura de Twitter

En efecto, el jefe de Estado acusó que existen “fuerzas golpistas” que están en contra de su Gobierno, por lo que informó su “obligación” de hacer una cruzada nacional “junto con el pueblo peruano para defender la democracia”.

“Se siguen creando fantasmas de corrupción con pasquines, creando titulares en las pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo voy a permitir. Estoy dispuesto a de una vez por todas tender la mano a las fuerzas políticas para agendar una gesta por la democracia ”, expresó.

Seguidamente, Castillo Terrones recordó que llegó al poder con el voto de “millones” de peruanos, mientras que el Congreso con “fuerzas golpistas, a una curul, con unos miles de votos”. “¿Qué moral tienen las fuerzas golpistas para hablar de diplomacia cuando nos quitan ese derecho constitucional?”, dijo.

Por último, Pedro Castillo aseguró que “no lo van a doblegar”. “Vengo de las urnas democráticas, vengo de muchas luchas para trabajar por el pueblo peruano y entregarles escuelas, hospitales y bienestar para mejorar su calidad de vida”, agregó.