Pedro Castillo lanza ultimátum al Congreso: “Tiendo la mano por última vez para lograr un consenso”

Alzó su voz de protesta. El presidente Pedro Castillo envió un ultimátum al Congreso de la República al considerar que, desde que inició su gestión, planean una vacancia en su contra. En esa línea, el mandatario advirtió que —por última vez— tendía la mano al sector de oposición para lograr un consenso, puesto que, de seguir en la línea de sacarlo de su mandato, realizará una cruzada nacional junto a la población para defender su gobierno.

“ Estoy dispuesto a que hagamos un esfuerzo. Tiendo la mano por última vez para que todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia ”, advirtió Pedro Castillo durante su discurso en el 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

“Desde aquí exhorto al pueblo peruano que de seguir soportando (cuestionamientos), luego de un año, en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender el gobierno , porque yo vengo de las urnas democráticas, donde el pueblo se ha manifestado”, apuntó el mandatario.

En esa corriente, el presidente siguió arremetiendo con los congresistas de oposición al calificarlos de “golpistas”, los mismos que —según el jefe de Estado— llegaron al Parlamento con poca representación ciudadana.

“Seguimos batallando con esas fuerzas políticas que se han convertido en golpistas de la democracia del país. Esas fuerzas golpistas que no tienen el valor y coraje de pedir una vacancia en una plaza del pueblo, si no lo hacen desde su curul. Ellos, que han llegado al Congreso con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos”, exclamó Castillo.

Pedro Castillo: “No me pueden doblegar”

El presidente Pedro Castillo sostuvo que no se dejará “doblegar” por los presuntos actos de corrupción que denuncian en su actual gestión los congresistas “que no tienen moral”.

“Que moral tienen de hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional, que moral tienen los que vendieron armamento a las FAR de Colombia, los que cargaban droga en el avión presidencial. Vengo de abajo, no me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando mi gestión para alejarme del pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir”, sentenció.