RMP: “A usted, señor presidente, le pagamos para que responda”

Pedro Castillo y el Congreso de la República nuevamente están enfrentados, así lo señaló Rosa María Palacios. Esto luego de que la institución dirigida por Lady Camones le denegara el viaje a Colombia al jefe de Estado, quien asistiría a la toma de mando de Gustavo Petro.

Palacios indicó que es la primera vez en la historia que se vota una moción de este tipo y el resultado terminó siendo adverso a la solicitud del presidente. Agregó que, según la Constitución, una causal objetiva de vacancia es abandonar el territorio sin permiso del Congreso.

Fueron 67 los legisladores que sufragaron en contra de la medida. RMP indicó que la votación es simbólica,, ya que este sería “el núcleo duro que podría hacer lo posible para que Pedro Castillo deje la presidencia de la República”.

En ese sentido, aclaró que hubo 14 congresistas ausentes, por lo que “hay 70 (parlamentarios) que estarían a favor de la salida de Pedro Castillo”. No obstante, recalcó que aún el mandatario tiene 42 votos leales.

Tras asistir a la sede principal del Ministerio Público, el jefe de Estado habló con la prensa. Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, informó que el nuevo gabinete ministerial se conocería hoy, viernes 5 de agosto, y sería de “ancha base”.

“Convoco a los actores políticos, a la clase política, a la sociedad civil, a las organizaciones, que, a partir de hoy, voy a tomar decisiones concernientes a ver el gabinete. Estoy seguro de que el día de mañana vamos a juramentar a este gabinete”, señaló.

La conductora de “Sin guion” alegó que es bastante “tonto” decir que se convoca a un “gabinete de ancha base” cuando se tiene una crisis política como la actual.

Castillo vs. prensa

Tras un largo debate, Pedro Castillo decidió acudir a la Fiscalía y declarar ante Patricia Benavides. Sin embargo, de acuerdo a Benji Espinoza, su defendido se acogió a su derecho de guardar silencio.

La letrada indicó que el jefe de Estado está mal asesorado. Aunque está en su derecho, RMP explicó que “si no puede contestar, es porque la verdad no está de su lado”. “El presidente haría bien en negar cada uno de los cargos y preguntas que le hace la Fiscalía”, precisó.

El profesor cajamarquino insistió en que está dispuesto a apoyar en las investigaciones, pero que no se prestará a “casos mediáticos”.

“Cuantas veces me convoquen, yo tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Le he dicho que demostraré en cualquier espacio mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo haré”, señaló a los medios de comunicación.

La abogada expuso que no existe ningún “caso mediático”. Por el contrario, los hechos parten de sucesos objetivos que la Fiscalía se encarga de investigar. Lo cierto —continuó— es que fue la prensa la que sacó a la luz los presuntos delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno más cercano.

Asimismo, subrayó que la información que se tiene contra el presidente, en su mayoría, proviene de personajes cercanos a él, como Zamir Villaverde, Karelim López y Bruno Pacheco.

Sin embargo, el momento más álgido de la improvisada conferencia de prensa a las afueras de la Casa de Pizarro fue cuando se le cuestionó a Pedro Castillo por Fray Vásquez, su sobrino prófugo de la justicia. “Estoy seguro de que a ustedes les pagan por preguntar”, dijo molesto el mandatario.

“A usted, señor presidente, le pagamos para que responda. Tiene la obligación de rendir cuentas. Usted no es intocable, pero le pagan para que respondan ante el país”, contestó Palacios.

Castillo vs. AAR

Rosa María Palacios se refirió a la carta enviada por Pedro Castillo a Augusto Álvarez Rodrich. El último 3 de agosto, el conductor de “Claro y directo” lanzó un tuit sobre el mandatario. En este, tuvo calificativos bastante fuertes en contra del profesor cajamarquino y funcionarios del Gobierno. Al darse cuenta de su error, inmediatamente, el tuit fue borrado y pidió disculpas por su exabrupto.

Pese a ello, el gobernante envió una carta a Rodrich. La misiva contó con la firma del presidente y de dos abogados. RMP cuestionó este hecho, ya que el documento presenta un carácter particular; es decir, como un ciudadano cualquiera y no como autoridad máxima del Estado.

“¿Qué quiere decir? ¿Que tiene abogados? ¿Que lo va a denunciar? Augusto Álvarez Rodrich tiene muy buenos abogados y yo me he ofrecido para asesorarlo si es que eso se extiende, cosa que no creo”, manifestó.