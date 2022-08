AAR sobre Castillo: “Es un náufrago político en medio de todas las denuncias”

Luego de la renuncia de Aníbal Torres, el quinto gabinete ministerial de la era de Pedro Castillo juramentaría hoy, viernes 5 de agosto, así lo dio a conocer el mismo presidente de la República tras acudir a la Fiscalía a declarar sobre el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Augusto Álvarez Rodrich resaltó que, hasta el momento, no hay ninguna novedad sobre el futuro reemplazo de Torres Vásquez. Asimismo, se refirió a la diligencia de Castillo Terrones en la sede principal del Ministerio Público.

A su salida, el mandatario alegó “estar presto a declarar”, pero que no se prestará a “casos mediáticos”. El jefe de Estado también reafirmó ser inocente. “Cuantas veces me convoquen, yo tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Le he dicho que demostraré en cualquier espacio mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo haré”, señaló.

AAR encontró contradictorias las declaraciones de Castillo porque, de acuerdo al abogado del mandatario, Benji Espinoza, el profesor cajamarquino acudió a la citación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; no obstante, se acogió a su derecho de guardar silencio.

“Fue declarar, pero no declaró, ¿qué está declarando? Es su derecho (de guardar silencio) como investigado. Claro, uno puede tener su estrategia judicial, pero el presidente tiene un estatus especial, la gente espera algo de él (...) El señor presidente es un náufrago político en medio de todas las denuncias”, indicó.

En tanto, el Congreso de la República denegó la autorización para que Pedro Castillo viaje a Colombia y asista a la toma de mando de Gustavo Petro.

Según el periodista, esta sería la primera vez en la historia que se ha denegado el permiso a un presidente a viajar. Con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones, el Parlamento no aprobó el proyecto de resolución legislativa que autorizaba al presidente a salir del territorio nacional.

Tras conocerse la postura del Legislativo, Pedro Castillo se pronunció vía Twitter: “Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia.”, criticó al profesor cajamarquino.

AAR concordó con el presidente. De acuerdo a su punto de vista, es un error impedir el viaje de Castillo Terrones. Una de las razones por las que los parlamentarios decidieron no aprobar la salida del jefe de Estado fue por un presunto peligro de fuga.

Para Rodrich, “si el presidente se fuera, se escapara y se quedara en Colombia, estaría cometiendo un delito, una infracción a la Constitución y se le vacaría. Saldríamos de este problema”.