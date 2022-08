¿Por qué el Congreso negó viaje de Pedro Castillo a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia?

Colombia verá, el próximo domingo 7 de agosto, cómo Gustavo Petro asumirá el cargo de presidente de la República. A la ceremonia asistirán diferentes jefes de Estado de otras naciones. No obstante, el Congreso de la República negó la autorización al mandatario Pedro Castillo para formar parte del evento.

El exintegrante del partido Perú Libre solicitó, el último miércoles 3 de agosto, su salida del país, pero el Parlamento votó en contra de este pedido en la tarde del jueves 4.

¿Por qué el Congreso negó autorización a Pedro Castillo de dejar el Perú?

Con 42 votos a favor, 67 en contra y cinco abstenciones, el Pleno del Congreso le cerró las puertas al presidente de la República. El motivo principal por el que los legisladores decidieron no dar el visto bueno al viaje a Castillo fue por las cinco investigaciones que tiene en el Ministerio Público.

“Muchos pensamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es revancha. Le hemos dado permiso en otras ocasiones“, comentó Hernando Guerra de Fuerza Popular durante su intervención.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y Pedro Castillo, presidente del Perú. Foto: composición LR.

Pedro Castillo guardó silencio en su declaración por caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas

El mandatario Pedro Castillo llegó, este jueves 4, con sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas a la Fiscalía para brindar su declaración sobre las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el jefe de Estado optó por el silencio, según su defensor Espinoza.