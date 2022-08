Pedro Castillo: “Convoco a los partidos a ser parte de un gabinete de ancha base”

El presidente de la República, Pedro Castillo, invitó a los partidos políticos para que sumen a su gestión y conformen un gabinete de ancha base por el bienestar del país. El mandatario anunció que juramentará, este viernes 5 de agosto, a su quinto gabinete ministerial, luego de que Aníbal Torres presentara su carta de renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“ Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú ”, escribió Pedro Castillo en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado se pronunció además sobre las investigaciones del Ministerio Público por los presuntos actos de corrupción en su Gobierno. En esa línea, negó cualquier cualquier intento de obstrucción a la justicia y por el contrario “reafirmó su intención de colaborar siempre con las investigaciones que se requieran”.

“ Se siguen tejiendo especulaciones sobre mis declaraciones, debo indicar que siempre colaboraré con la justicia y no me ocuparé de casos mediáticos porque fui elegido como presidente de la República para trabajar por las necesidades de todos los peruanos (as) ”, apuntó.

El presidente Pedro Castillo se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Foto: captura de Twitter.

Pedro Castillo: “No soy parte de una organización criminal”

El presidente Pedro Castillo rechazó que lo acusen de encabezar una organización criminal. Según mencionó, en su condición de investigado asistirá a todas las citaciones del Ministerio Público para esclarecer las investigaciones en su contra.

“Cuantas veces me convoquen, yo tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Le he dicho que demostraré en cualquier espacio mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo haré”, señaló el titular del Poder Ejecutivo.

“Que quede claro. Que fulano de tal, que mengano va a declarar, que ya salió. Yo no me voy a prestar a esos casos porque yo he venido acá elegido para el pueblo. Tengo una agenda como presidente de la República. Estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país”, sentenció.