Pedro Castillo anuncia que este viernes juramentará a su quinto gabinete ministerial

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que juramentará, este viernes 5 de agosto, a su quinto gabinete ministerial, luego de que Aníbal Torres presentara su carta de renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Pedro Castillo, esta vez, no dudó en invitar a los partidos políticos para que sumen a su gestión y conformen un gabinete de ancha base para el bienestar del país.

“El día de mañana vamos a juramentar al gabinete, y en la convocatoria que hagamos nosotros, bienvenidos los actores políticos que creen en el país. Desde acá abro este espacio a los partidos políticos para que se acerquen y de una vez hagamos un gabinete de ancha base para trabajar por el país”, dijo el mandatario en declaraciones para la prensa.

Pedro Castillo: “no formo una organización criminal”

El presidente Pedro Castillo, tras salir de la Fiscalía donde acudió por las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas, insistió en que era su prerrogativa poder brindar sus descargos en Palacio de Gobierno, pero que no le “resta nada” acudir al Ministerio Público.

“Cuantas veces me convoquen tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a ir a demostrar en cualquier espacio mi inocencia. Yo a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer”, señaló.

El titular de Palacio de Gobierno indicó que los colaboradores eficaz están “creando una torre para hacer creer” que el mandatario forma parte de una red criminal.

“Que quede claro. Que fulano de tal, que mengano va a declarar, que ya salió. Yo no me voy a prestar a esos casos, porque yo he venido acá elegido para el pueblo y tengo una agenda como presidente de la República y estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país”, indicó a la prensa.