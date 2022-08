Benji Espinoza responde a fiscal de la Nación: Pedro Castillo no irá mañana a la Fiscalía

Tras las recientes declaraciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, afirmando que no irá a Palacio de Gobierno para tomarle las declaraciones al presidente de la República, Pedro Castillo, su abogado Benji Espinoza señaló que su patrocinado no irá a la sede del Ministerio Público.

“ Comunico que el presidente no va a ir mañana al Ministerio Público. Si quiere su declaración que vengan a Palacio de Gobierno ”, dijo en diálogo con Canal N.

Asimismo, el letrado dijo que la fiscal de la Nación “incurre un error jurídico” respecto al artículo 167 del Código Procesal Penal. Sobre esto último, la titular del Ministerio Público dijo que cuando un alto dignatario es un testigo, este puede escoger el lugar para brindar sus declaraciones.

“La fiscal de la Nación incurre en un error jurídico porque el presiente no puede ser obligado a ir a la sede del Ministerio Público. El artículo 167 (...) d ice que cuando el presidente declara actúa a elección si declara en su casa, domicilio o despacho. No tiene la obligación de ir al Ministerio Público ”, sostuvo el letrado.

“El artículo 167 no tiene que distinguir si está como investigado porque el 167 es una ley y las leyes desarrollan no contravienen a la Constitución. La Constitución en el (artículo) 117 no ha establecido ni la posibilidad ni el procedimiento para que un presidente sea investigado. La ley establece un privilegio procesal a elegir el lugar de la declaración y el presidente tiene derecho. No puede ser obligado a definir a qué lugar va a declarar ”, agregó Espinoza.

En este sentido, también manifestó que ha “hecho coordinaciones con el equipo de la Fiscalía de la Nación para que vaya a Palacio de Gobierno” y que demostrará la pruebas.