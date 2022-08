César Combina: “El problema del Gobierno no es Aníbal Torres, es Pedro Castillo”

Aníbal Torres puso a disposición su cargo como primer ministro. César Combina, candidato de Fuerza Popular para las Elecciones Municipales y Regionales 2022, lamentó algunas declaraciones de congresistas “que se hacen llamar de oposición”, quienes consideran que la salida de Torres Vásquez genera expectativas.

“El problema del Gobierno y del Perú no es Aníbal Torres, es Pedro Castillo (...) El problema es el señor que está sentado en Palacio de Gobierno y si él no sale, el problema continúa”, alegó.

Agregó que “este Congreso le beneficia a Pedro Castillo” por las posiciones “tibias” que tiene con el mandatario. Aunque resaltó que existen buenos parlamentarios, indicó que la institución dirigida por Lady Camones debe hacer un mea culpa.

Combina, quien postula a la alcaldía de San Isidro, aseguró que, de los ocho contrincantes, su plan de gobierno es el mejor. Precisó que decidió parar su campaña electoral por siete días para repartir volantes a la ciudadanía, y que esta se entere sobre los delitos cometidos por Pedro Castillo.

Ante ello, consideró que la vacancia presidencial es la vía para sacar a Castillo Terrones del poder. Para Combina, la incapacidad moral permanente del jefe de Estado está corroborada.

“A Pedro Castillo se le debió vacar desde el primer día porque Pedro Castillo recibió dinero de Los dinámicos del centro para financiar su campaña (...). Un delincuente, no me importa si es legítimo o la gente lo quiere, no puede estar en un Gobierno”, señaló el excongresista.

Para el candidato de Fuerza Popular, primero Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, debe ser inhabilitada. Posteriormente, el Congreso debería vacar a Pedro Castillo.

Siguiendo con la sucesión presidencial, el Parlamento tomaría la posta transitoriamente hasta que se convoquen elecciones generales.

“Yo estoy a favor de las elecciones generales. Este Congreso ha demostrado haberse vendido a Pedro Castillo y quien se sienta con un comunista, con un criminal o delincuentes, es un cómplice”, criticó.