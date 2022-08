Rechazan que Pedro Castillo quiera denunciar a dominical que difundió declaraciones de Bruno Pacheco

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el anuncio del presidente Pedro Castillo de denunciar a la producción periodística del programa “Panorama” tras la difusión de un reportaje que recoge las declaraciones de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, en las que señala haber entregado S/ 30.000 al mandatario.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la ANP cuestionó que el jefe de Estado haya amenazado con denunciar al dominical y acusarlo de publicar “noticias falsas, cuyo único fin de engañar y manipular a la ciudadanía”.

“Pretender imputar a los periodistas por lo testificado por terceras personas. Es una práctica frecuente de quienes, desde el poder político o económico, anhelan silenciar denuncias periodísticas. El último caso, con características similares, terminó en un desistimiento”, apuntó la asociación.

Del mismo modo, la ANP precisó que si Pedro Castillo considera afectado su honor por las revelaciones de Bruno Pacheco, entonces “debe ejercer su derecho a réplica o, en su defecto, dirigir una acción penal al responsable de las acusaciones, a quien sorprendentemente no hace mención alguna”.

“Criminalizar al mensajero no es una alternativa legítima. Servir como vehículo para la propalación de declaraciones de terceros, de por sí, no hace a los periodistas responsables de su contenido. La veracidad o no de esos dichos deberá ser determinada por el sistema de justicia del país”, expresó.

Pedro Castillo rechazó las declaraciones de Bruno Pacheco en “Panorama” y aseguró que tomará acciones legales contra el programa por difundir que habría recibido la “recompensa” en un sobre en Palacio de Gobierno.

“La ANP, desde hace décadas, denuncia la instrumentalización sistemática de la ley penal contra quienes tienen la responsabilidad de informar. Procurar que los periodistas, ‘para no hacer el juego’ a quienes persisten en petardear la democracia en el país, se eximan de entrevistar o recoger declaraciones de quienes denuncian presuntos hechos de corrupción a todo nivel es sentenciar el periodismo de silencio”, acotó.