AAR sobre Castillo: “Quiere construir impunidad abusando de su poder presidencial”

Para Augusto Álvarez Rodrich, el Perú tiene “un Gobierno y un Congreso que se dedican a violar las leyes”. La denuncia contra el congresista Freddy Díaz, acusado por el delito de abuso sexual, según el periodista, demuestra el nivel de degradación que tiene la política peruana.

Antes de la celebración de Fiestas Patrias, se conoció que Freddy Díaz, quien hoy permanece en la clandestinidad, está acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del Congreso. Ante ello, el Ministerio Público ya ha solicitado impedimento de salida del país contra el parlamentario que, hace algunos días, pertenecía a la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

Asimismo, AAR lamentó las declaraciones del recientemente juramentado tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Wilmar Elera. El congresista de Somos Perú justificó la presunta violación contra una trabajadora del Parlamento.

“Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, dijo Elera en TV Perú. El conductor de “Claro y directo” precisó que lo declarado por el parlamentario contiene una carga cultural deplorable.

Tras las críticas, el integrante de Somos Perú se rectificó y descartó renunciar a la Mesa Directiva. “Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado al dar una expresión que ha salido de todo contexto (...) Lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima”, indicó a la prensa.

Regresando al plano político, AAR detalló que existen los rumores de que el Congreso alista una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo. Esta tendría 80 votos.

Sin embargo, Rodrich advirtió que el Parlamento está interesado en otras cosas. “Son una partida de asaltantes, corruptos, de gente que viola. Hay que esperar la reacción y ver si expectoran a Freddy Díaz”, comentó.

Agregó que, tras la entrega de Bruno Pacheco, se estarían descubriendo los presuntos delitos que habría cometido Castillo Terrones en estos 12 meses de gobierno. El exsecretario general de Palacio ha mencionado que el jefe de Estado habría recibido diversos sobornos.

“Es un presidente que es un delincuente porque quiere construir impunidad basándose en usar y abusar de su poder presidencial”, alegó el periodista.

Para impedir que las investigaciones sigan su curso, AAR sostuvo que el Gobierno está cometiendo delitos para construir impunidad. En ese sentido, citó la carta del Ministerio del Interior, la cual solicita el cambio de Harvey Colchado de la coordinación del Equipo Especial de la PNP, grupo encargado de la búsqueda y captura de los prófugos del Gobierno: Juan Silva y Fray Vásquez.

PUEDES VER: Juan Carrasco busca evitar inhabilitación exprés del Congreso

“Willy Huerta quiere sacar a esta gente porque quiere poner a la gente que está al servicio de Pedro Castillo y no se capture a los fugitivos. Lo que han dicho es que el señor Bruno Pacheco está amenazado de muerte, lo que ha dicho el señor Nakazaki es que el principal sospechoso es el presidente de la República”, dijo Rodrich.

Asimismo, el Gobierno intenta desprestigiar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Beder Camacho, subsecretario general de Palacio, presentó información falsa a un periodista de Hildebrandt en sus trece. Esto, horas antes de que Pacheco se entregue a la justicia.

“Lo que hay es un intento de desprestigiar a sectores que pueden afectar (a Pedro Castillo) como la fiscal de la Nación”, indicó.