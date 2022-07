Pedro Castillo dio su mensaje a la nación: lo positivo y negativo del discurso del presidente

Pros y contras. Pedro Castillo cumplió un año de Gobierno en medio de cinco investigaciones fiscales en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica, tráfico de influencias, entre otros.

Como parte del protocolo por Fiestas Patrias, el jefe de Estado dio un discurso —por casi dos horas— ante el hemiciclo del Congreso, correspondiente a la celebración de 28 de julio. Al comienzo, Castillo señaló que, durante su gestión, “no ha tenido ni un minuto de tregua” y que, por el contrario, ha sido objeto de acusaciones en su contra “sin ninguna prueba”.

“Me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar para aclarar estos procesos ante la justicia y no a la justicia mediática”, comenzó diciendo el mandatario, quien responsabilizó a los medios de comunicación de difundir “mentiras y noticias falsas”.

PUEDES VER: Ministro Chero afirma que oposición evitó que Pedro Castillo pida a prófugos que se entreguen

Pedro Castillo habló, en un primer momento, de los problemas que tuvo su Gobierno, destacando que grupos opositores persisten en criticarlo tras no reconocer su derrota.

Entre los temas principales que abordó estuvieron: salud y control de la COVID-19, educación, minería, seguridad ciudadana, descentralización, segunda reforma agraria, sistema de pensiones, alza de precios, medio ambiente, vivienda, turismo, relaciones exteriores, justicia, lucha contra la corrupción, etc.

Además, advirtió que hay un total de 45 proyectos de ley pendientes en el Legislativo y decidió omitir uno de los párrafos dirigidos a aquellos ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia, para que se entreguen a las autoridades.

Lo positivo del discurso de Pedro Castillo

María Paula Távara resaltó dos puntos positivos del mensaje de Pedro Castillo . Primero, el aumento de Pensión 65 de S/ 250 a S/ 400, en el que se incrementará la población a partir de los 60 años; y, segundo, el anuncio de un proyecto de ley nacional de cuidados.

“En un país de alta informalidad, donde poca gente puede aportar una pensión, las pensiones de gradualidad nos hacen importantes. Eso es un anuncio muy positivo”, expresó la politóloga a esta redacción.

En ese sentido, Távara destacó que el Gobierno busque promover una ley para un sistema de cuidado en favor del derecho de las mujeres, pues, a su parecer, sería “muy valioso e innovador”. No obstante, adelantó que primero “se deben ver cuántos legisladores estarían dispuestos a apoyar esta propuesta”.

Por otro lado, Alonso Cárdenas consideró que lo más destacable del mensaje fue la comprobación de “una ausencia” de un proyecto político. El analista señaló que, si bien se habló de bonos y pensiones, en general, el discurso fue “una suma de cosas desordenadas”.

“El presidente Castillo no tiene ningún proyecto político. No hay una línea coherente ni estructural que se diga que es lo que se hará en los próximos cinco años. Cifras por aquí, cifras por allá. No hay una misión país, no hay absolutamente nada”, dijo a esta redacción.

Juan de la Puente, por su lado, aseguró que el mensaje marcó “el abandono de una propuesta de cambio sin cambios”.

“Ha hecho un recuentro de logros del poder económico que a alguien le hubiera gustado hacer a partir de un ministro de Economía de los últimos 20 de años. Algunos de esos logros son muy destacables, pero más para las externalidades ”, declaró a este diario.

Lo negativo: ausencia de metas y falta de explicaciones al país

Sobre lo negativo del discurso, María Paula Távara destacó una ausencia de explicaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran a Pedro Castillo.

“El presidente tendría que haberse dado mayor tiempo para hablar y explicar a la población (sobre las denuncias en su contra). No solo un mea culpa breve y rápido, sino una explicación real ”, opinó.

En otro momento, la especialista recordó que Castillo dio un aviso “preocupante” sobre dar seguridad jurídica a las fuerzas oficiales. “Esto suena a cualquier inmunidad ante cualquier violación de derechos humanos”, aseveró.

Para Juan de la Puente, al docente cajamarquino le faltó insistir en que su Gobierno es parte de lo que propone “el pueblo”.

“ Otra cosa criticable es no plantear una salida a la crisis nacional . El presidente dice que no hay crisis, no hay corrupción, no hay cinco investigaciones fiscales. No hay una anulación”, puntualizó.

Finalmente, Alonso Cárdenas cuestionó que Castillo no haya hecho mención de los casos de denuncias penales que tiene muy cercanos a él.

“No habló de su sobrino (Fray Vásquez) que está prófugo, a su ministro (Juan Silva) que está prófugo. No aclaró lo que dijo Bruno Pacheco, que ha sido su mano derecha y personal de total confianza. Sin mencionar las denuncias que se empiezan a construir con sus cuñados, hermanos de la primera dama”, añadió.