AAR: “El presidente es un tremendo mentiroso”

Tras un año de convulsión política, Pedro Castillo ofreció su mensaje a la nación por 28 de julio. Augusto Álvarez Rodrich señaló que, aunque no se tenían grandes expectativas del discurso, aún así el profesor cajamarquino develó, una vez más, su falta de conexión con la realidad.

Lejos de hacer un mea culpa, el presidente de la República inició su mensaje alegando que “he recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder en las elecciones presidenciales”. Asimismo, denunció que “se ha ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses”.

La única autocrítica realiza por Castillo Terrones fue el reconocer que hizo algunas designaciones incorrectas. AAR le recordó al mandatario que, en solo un año, ha tenido 55 ministros; es decir, un funcionario por semana; por lo que, según indica, la afirmación del mandatario es errónea. “Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se burlaron de ella”, precisó el profesor cajamarquino.

Rodrich sostuvo que Pedro Castillo intentó reafirmar que trabaja junto al pueblo; pero que, sin embargo, la realidad es otra. El periodista resaltó cómo el jefe de Estado fue fuertemente respaldado por la Fuerzas Armadas durante su viaje de Palacio de Gobierno al Congreso. Las calles estuvieron cerradas y sin ningún ciudadano.

Durante el largo mensaje, Castillo recalcó que se someterá a la justicia “para aclarar los delitos que se me pretenden imputar”. AAR precisó que esto es mentira.

“El presidente es un tremendo mentiroso, porque dice que a su familia la injurian, y no, su familia está siendo investigada por hechos de corrupción”, detalló.

El exmilitante de Perú Libre no perdió oportunidad de criticar, otra vez, a la prensa. “Nada de esto se propala. Si se presenta información, no se presenta la mínima ni real valoración del impacto de estos hechos porque a los medios empeñados en desestabilizar al Gobierno no les interesa difundir los logros, solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Acusar de corrupción sin ninguna prueba”, aseveró.

El presidente Castillo terminó su discurso en medio de gritos, abucheos y pedidos de renuncia por parte de la oposición.

Tras el discurso de 28 de julio, el conductor de “Claro y directo” manifestó que es evidente que se debe buscar una salida constitucional para terminar con la gestión de Pedro Castillo y el Congreso.