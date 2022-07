Pedro Castillo: ¿quiénes son los congresistas que abandonaron el hemiciclo durante el mensaje de la nación?

Un sector de oposición del Congreso de la República no dudó en retirarse del hemiciclo cuando el presidente de le República, Pedro Castillo, brindaba su mensaje a la nación. El impasse se registró mientras el mandatario cuestionaba la fiscalización que realiza el Legislativo en su contra por los presuntos actos de corrupción.

“Desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo, sin mencionar el daño inmenso al país. He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, dijo Pedro Castillo.

La respuesta no se hizo esperar. Una congresista fue la primera en alzar su voz de protesta al calificar de “corrupto” al mandatario. En esa línea, congresistas de Renovación Popular, Avanza País y no agrupados optaron por ignorar al jefe de Estado y salir del hemiciclo.

Norma Yarrow, Noelia Herrera Medina, Jorge Montoya, Adriana Tudela, Alejandro Cavero y Carlos Anderson fueron algunos congresistas que salieron del Congreso y no quisieron seguir escuchando a Pedro Castillo.

Desde la bancada de Renovación Popular indicaron que la salida de sus legisladores responde a una presunta falta de respeto de Pedro Castillo. Mientras eso sucedía, el presidente seguía con su mensaje a la nación sobre los avances de su gestión.

“Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo. Pero en este año no voy a pone la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos”.