Mientras Guido Bellido y Waldemar Cerrón respaldan mensaje de Castillo, Vladimir Cerrón lo critica

El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó este jueves 28 de julio su mensaje a la nación referido a los avances de su gestión. Si bien los congresistas de Perú Libre Guido Bellido y Waldemar Cerrón respaldaron el anuncio del mandatario, el secretario general del partido del lápiz no dudó en criticarlo al considerar que el jefe de Estado no ha mostrado compromiso para un “real cambio”.

“ Discurso presidencial vacío, sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncios de reestructurar el Estado. Asamblea Constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos ley ausentes y recuperación de recursos nulos”, escribió Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter.

Tuit de Vladimir Cerrón

El anuncio de Cerrón se dio luego de que Castillo Terrones saliera del Congreso entre pifias por parte de un sector oposición. Entre las reacciones, los parlamentarios Guido Bellido y Waldemar Cerrón cuestionaron la actitud de los legisladores y se mostraron a favor del anuncio del jefe de Estado.

“Me parece un buen mensaje. Las congresistas acaban de insultar al presidente Pedro Castillo: lo que dicen no tiene ningún valor. Si quieren gritar, lo pueden hacer en la calle, pero no en el Congreso”, dijo Bellido tras ser consultado. En esa línea, el hermano de Vladimir Cerrón indicó que Castillo fue insultado y que no se “ha victimizado” como lo señala un sector del Legislativo.