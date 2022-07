Los aliados que perdió y los que siguen con el presidente Pedro Castillo

Hoy 28 de julio, el presidente Pedro Castillo Terrones cumple un año en el poder. Han sido días de inestabilidad dónde ha perdido popularidad y también el apoyo de grupos que lo acompañaron en la segunda vuelta. En Arequipa, también hay aliados de campaña que ya no están con el gobierno , mientras que algunos aguardan que cumpla sus promesas y lo respaldan, a pesar de todo.

En el grupo que rompió con Castillo, se halla el tradicional gremio magisterial del Sutep. Si bien el sindicato ya tenía divergencias con Castillo desde la huelga nacional de profesores del 2017 (dónde emergió la figura del actual mandatario), para la segunda vuelta del año pasado se plegaron al entonces candidato del lápiz de Perú Libre.

Hammer Villena, secretario regional del sindicato, señala que entonces apoyaron a Castillo, pues representaba una propuesta de cambio que podía cumplir las demandas magisteriales . Esas expectativas ya no existen. “Es un desastre total”, enfatiza Villena para referirse a la gestión presidencial.

PUEDES VER: Alcalde de Cusco pide a presidente Castillo anunciar su renuncia o reconciliación nacional

“ Estamos en piloto automático, no tenemos un estadista. No se ha dado cuenta que tiene que gobernar para ricos y pobres, siempre ha estado polarizando”, refiere el dirigente gremial. Añade que el presidente falló en no compensar su falta de cuadros con un correcto asesoramiento. Al contrario, se rodeó de personajes que ponen en duda la honestidad de su gobierno.

La desilusión es tal, que, el Sutep apoya la propuesta del adelanto de elecciones generales. “Sería lo más viable para salir de esta crisis”, sostiene.

Lo que aun respaldan

Otros gremios que apoyaron a Pedro Castillo en la segunda vuelta y defendieron sus votos contra el discurso de fraude (nunca probado), fueron Construcción Civil y la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Aunque señalan no ser incondicionales a Castillo, no piden adelanto de elecciones, al contrario, exigen el cierre del Congreso por ser “obstruccionista y golpista”.

José Luis Chapa, secretario de la FDTA, niega que su gremio le haya entregado un cheque en blanco a Castillo y espera que el 28 de julio emita un mensaje presidencial que cumpla las expectativas de la clase trabajadora, así como nuevos decretos de urgencia que alivien el alza de costo de vida.

Chapa reconoce que hubo falencias en la gestión de Castillo, pero sostiene que hay una balanza desigual en la evaluación respecto a presidentes anteriores. “ En otros gobiernos no hubo tantas críticas en un año ”. Sostiene que detrás de las objeciones, hay intereses de grupos de poder, entre ellos, los medios de comunicación.

El secretario de la FDTA remarca que ya realizaron dos marchas como un llamado de atención a Castillo, sin embargo, para muchos estás movilizaciones fueron de apoyo a la gestión presidencial, debido a que las proclamas fueron contra el Congreso.

El secretario de Construcción Civil, Lugue Espinoza, comparte la óptica de Chapa y señala que se requiere más tiempo para evaluar la gestión de Castillo. “ No podría calificar a un presidente en su primer año . En el tema económico fue un gobierno que se desarrolla en plena pandemia, y con problemas globales que afectaron”.

Pero más allá de la débil gestión, el gobierno se ha visto inmerso en denuncias e investigaciones por presunta corrupción. Frente a ello, Chapa y Espinoza, señalan que se debe esperar a que haya pruebas contundentes. “ Tiene que investigarse, pero antes de que se investigue no se puede condenar . Si hay pruebas, en ningún momento lo vamos a respaldar”, señaló Espinoza. “Dicen que tienen pruebas, pero hasta ahora no pasa nada”, cuestionó Chapa.

Adelanto de elecciones como salida

Alipio Montes Urday - Analista político

Tras uno de los peores años de gestión de las últimas tres décadas, el presidente Pedro Castillo mantiene cerca de un 20% de aprobación, que es el apoyo que obtuvo en primera vuelta, de un sector que todavía espera que cumpla sus promesas, como la nueva Constitución. En ese porcentaje están gremios como la CGTP, Construcción Civil, parte de los profesores, los sectores rurales; ante quienes Castillo sigue comportándose como un sindicalista.

Mientras que los grupos que le quitaron su respaldo, todavía no se movilizan de forma abierta por un adelanto de elecciones.

El adelanto de elecciones aparece como una salida frente a un Congreso que destruye la institucionalidad avanzada y ante un Ejecutivo paralizado y con indicios de corrupción.