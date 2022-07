Pedro Castillo en discurso presidencial: “Los insultos y las burlas no me harán retroceder”

El presidente Pedro Castillo contestó a los reproches del Congreso y precisó que dichas acciones no lo desaniman en su labor. “Desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo sin mencionar el daño inmenso al país. He jurado por Dios y por la patria, servir a mi país, los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, mencionó el presidente en el Hemiciclo del Congreso. Video: Canal N