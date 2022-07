Pedro Castillo al Congreso: “En este periodo no tuvimos tregua, acusándonos sin ninguna prueba”

Sin pruebas. El presidente, Pedro Castillo, se dirigió al hemiciclo del Congreso de la República con el fin de dar su discurso correspondiente por la celebración de fiestas patrias este 28 de julio.

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado recordó que recibió al país hace un año con más de 200. 030 peruanos fallecidos por la COVID-19 y que pese a eso intento establecer políticas públicas en favor del país.

“A pesar del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando con nuestros compatriotas que depositaron la confianza para que el Perú cambie. Hoy convencido más que nunca con la misa firmeza a nuestro país con el avance desplegado. Estamos implementando política pública y tomando decisiones para que la historia sea distinta ”, manifestó Castillo Terrones.

En ese sentido, el mandatario señaló ante los legisladores que durante su primer año de gestión “no ha tenido ni un minuto de tregua” y que por el contrario ha sido objetivo de diversas acusaciones en su contra “sin ninguna prueba”.