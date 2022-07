Renovación Popular aduce que se retiró del Congreso ante presunta falta de respeto de Pedro Castillo

La bancada de Renovación Popular informó que sus congresistas se retiraron del Congreso de la República debido a que el presidente de la República, Pedro Castillo, les faltó el respeto durante el mensaje de la nación. El impase se registró cuando el mandatario contestó a los reproches del Parlamento y precisó que dichas acciones no lo desaniman en su labor.

El mandatario dijo: “Desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo, sin mencionar el daño inmenso al país. He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, mencionó el presidente en el hemiciclo del Congreso.

Esto no pasó desapercibido para el sector oposición, puesto que una congresista le gritó “corrupto” al presidente cuando este hablaba de los presuntos actos de corrupción de su gestión.

PUEDES VER: Martha Moyano pide renuncia de Pedro Castillo previo al mensaje a la nación

Ante ello, el jefe de Estado continuó: “Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo. Pero en este año no voy a pone la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos”.

En la actualidad, Pedro Castillo tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias en presunta organización criminal por los actos irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y por las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea (Breña).