Mensaje a la nación: los momentos resaltantes del discurso de Pedro Castillo en el Congreso

La tradicional rendición de cuentas del jefe de Estado ante el Congreso se ha convertido en una de las actividades más comentadas de la jornada en el marco de las celebraciones por el 28 de julio, aunque no necesariamente para bien, pues en el discurso, que se volverá uno de los más recordados de la gestión del presidente Pedro Castillo, se produjeron diversos impasses que reflejan claramente el distanciamiento existente entre los sectores de oposición y el Gobierno.

Dos días atrás, el discurso del Parlamento en medio de las elecciones a la Mesa Directiva era el de buscar un mensaje de concertación y acercamiento de las fuerzas. Hoy, la participación de Castillo marca todo lo contrario. Por ello, cabe repasar los momentos más álgidos de la visita del mandatario al Legislativo.

La ‘calurosa bienvenida’ de Patricia Chirinos

A los pocos minutos de iniciado su discurso presidencial, se escuchó, a manera de vaticinio para lo que vendría después, el primer insulto a Pedro Castillo, el cual fue proferido por la congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País.

“¡Corrupto!”, gritó Chirinos mientras el presidente indicaba que se había ocultado lo hecho durante los 12 meses de su mandato. Posteriormente, tanto ella como su compañera de bancada Norma Yarrow se levantaron de sus curules y salieron del hemiciclo.

Asientos volteados durante el discurso

Previo a su salida, la congresista de Avanza País Norma Yarrow había optado por dar la espalda al presidente durante su exposición. Este gesto también fue adoptado por Rosángella Barbarán y Martha Moyano, de la bancada de Fuerza Popular.

Otra de las acciones tomadas por las parlamentarias fue la de ignorar las palabras del mandatario haciendo uso de blocs de notas y celulares.

Primera respuesta a los congresistas

Luego de los gritos de Chirinos, el presidente protagonizó por medio de su discurso una de las primeras respuestas al Legislativo.

“Desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo, sin mencionar el daño inmenso al país. He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, señaló el mandatario ante el hemiciclo, que estalló en palmas por parte del sector afín al presidente.

Asimismo, señaló que las investigaciones contra sus familiares cercanos correspondían a injurias y atropellos injustificados.

Renovación Popular abandona el Congreso en señal de protesta

Tras estas declaraciones, los congresistas de la bancada de Renovación Popular se alzaron de sus curules y abandonaron el hemiciclo congresal aduciendo que Pedro Castillo les había “faltado el respeto”. Estas acciones representaron otro momento álgido en la ceremonia y medraron la desazón entre las bancadas contrarias al Gobierno del presidente.

Segunda crítica a la oposición

Pero las acciones de la bancada de Renovación Popular no detuvieron al jefe de Estado, quien desestimó los pedidos de vacancia y postuló los motivos de estos: “No por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi Gobierno se empeña en cumplir”.

Tras estas declaraciones, el sector cercano al Gobierno nuevamente estalló en palmas, lo cual generó amargura entre los congresistas de oposición.

PUEDES VER: Pifias y gritos de parlamentarios interrumpen mensaje final de Pedro Castillo en el Congreso

“Renuncia, corrupto” y el accidentado cierre del discurso presidencial

Tras este segundo embate, el Congreso solo esperó a que el presidente hiciera una pausa para poder intervenir. Es así que, pocos minutos antes de concluir su mensaje a la nación, un congresista expresó a viva voz: “Renuncia, corrupto”. Inmediatamente, el hemiciclo estalló en gritos.

Frases como “Fujimori nunca más”, “¡fuera!” y “Sendero nunca más” se apoderaron de la sala del recinto congresal y, en un intento desesperado por salir del lugar, el presidente cerró su discurso y omitió una parte muy importante: el tratamiento para los prófugos de su Gobierno.

Pedro Castillo omitió un párrafo al final de su mensaje a la nación

En medio del desorden, el presidente prefirió obviar la parte final del discurso, en la que hacía un llamado a los prófugos investigados de su Gobierno a entregarse ante las autoridades.

“Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia, y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”, era el mensaje que el mandatario debió emitir, pero dicho texto nunca fue pronunciado por Castillo.

Posteriormente, el Palacio de Gobierno presentó un “discurso final”, en el que la parte omitida no estaba presentada; sin embargo, en el texto del mensaje a la nación difundido por el Congreso, dicha sección aparece completamente.