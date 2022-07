Gobernador de Puno y alcalde de Cusco coinciden en las necesidades que sufre la población de sus regiones

El gobernador regional de Puno, Germán Alejo, y el alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte, brindaron sus comentarios acerca del mensaje a la nación de Pedro Castillo.

El gobernador de Puno señaló que muchos dirigentes de su región siguen apoyando a Castillo y que esta región fue donde obtuvo más del 90% de votos.

No obstante, consideró que el mensaje refleja la inestabilidad del Gobierno. No hay acuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo, y piensa que no los habrá. “La conformación de una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna es la solución, ya que la actual no responde a las necesidades de la población” sostuvo Alejo.

Resaltó que Castillo solo mencionó a la ligera el tema de la asamblea, pues señaló que esto fue archivado por el Congreso, cuando debería buscar otra alternativa.

Por otro lado, el alcalde Víctor Boluarte sostuvo que el Perú esperaba tres cosas: un mensaje de reconciliación entre las fuerzas políticas, el adelanto de elecciones o la renuncia del mandatario junto al Congreso. Sin embargo, para él, esos temas estuvieron ausentes en el discurso.

Destacó que Castillo mencionó la continuación de políticas de Estado de otros Gobiernos, que hacen referencia a contratos con empresas privadas. Indicó que esto le parece extraño porque el mandatario siempre se mostró en contra de ese tipo de inversiones.

“La presidencia está sirviendo para la educación política de nuestros gobernantes”, aseguró Boluarte.

Respecto a lo señalado por Pedro Castillo en cuanto a que el Perú es el país que más ha crecido en Latinoamérica, ambas autoridades coincidieron en que esto no se refleja en la coyuntura nacional. Señalaron que la situación económica del país es terrible y que se puede notar en las necesidades que vive la población tanto de Puno como Cusco.

En cuanto a la masificación del gas en el sur, coincidieron en que es un anuncio reiterativo y esperan que sea una realidad.

Por el lado de la agricultura, el gobernador de Puno detalló que lo primero que se debe solucionar es el tema de la contaminación, y que la segunda reforma agraria no se adecúa a las necesidades de su región.

“La reforma agraria es un anhelo del pasado, no significa nada más”, dijo el burgomaestre del Cusco. Asimismo, añadió que se debe a la inestabilidad en el Ministerio de Agricultura.