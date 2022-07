Fiestas Patrias: ¿qué esperan los arequipeños del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo?

El presidente Pedro Castillo se dirige este jueves 28 de julio al país en su segundo mensaje a la nación por Fiestas Patrias. Desde Arequipa, algunos ciudadanos opinaron no tener mayor esperanza en lo que el mandatario vaya a anunciar y, por el contrario, pidieron que sea sincero y reconozca los errores cometidos por su Gobierno.

La República realizó este jueves por la mañana un sondeo en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres horas antes de que el mandatario se dirija al Congreso de la República para hablarle a la nación.

“Su Gobierno es un caso perdido. Aunque ha cometido muchos errores, también tenemos que reconocer que ha habido una crisis mundial que ha perjudicado la economía de todos y también está el Congreso obstruccionista, que no lo deja gobernar bien”, indicó Daniela Torres, una joven ciudadana.

Otros también fueron más críticos contra el presidente. “Que el presidente sea sincero, que reconozca sus errores. Ya la gente está cansada de la corrupción, de que suba el precio de todos los productos”, indicó Alonso, otro joven.

“Estoy muy decepcionada del presidente. Yo pensé que las cosas iban a cambiar, pero todo sigue igual. El pan ha subido, todos los alimentos han subido de precio”, indicó una comerciante que decidió mantener su nombre en reserva.

Los arequipeños cuestionaron también la labor del Congreso de la República y pidieron al presidente que cierre el Parlamento. “Que cierre ese Congreso obstruccionista. Hay nueva Mesa Directiva, pero son los mismos rateros”, “Los congresistas, que también sean conscientes; no trabajan para el pueblo, solo ven sus intereses”, fueron algunos de los comentarios.

Otros ciudadanos pidieron al presidente mayor inversión para el sector salud y apoyo a los pequeños empresarios. “Nuestros hospitales dan pena. Yo también, como comerciante, trabajo con poco capital y no siento el apoyo del Gobierno. Sacamos préstamos y los bancos abusivos nos cobran altos intereses. El presidente dijo que iba a trabajar por los pobres, pero hasta ahora no vemos eso”, indicó María Coaguila, una mujer que vende banderas.