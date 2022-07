El año de Pedro Castillo: el presidente que se acerca a su caída

El presidente Pedro Castillo le pidió tres veces a Hernando Cevallos, entonces ministro de Salud, que sea premier. Incluso, en una ocasión mandó a sus asesores a la misma casa del médico pediatra, que se encontraba con COVID-19, para tratar de convencerlo. Según nos cuenta una persona muy cercana al entorno presidencial, presente en las tratativas, Cevallos dudaba. En una reunión con el mandatario, le llegó a decir:

-Presidente, aceptar sería como ponerse en medio de unas brasas. Estoy bien en la cartera de Salud. Además, se requieren cambios en toda la gestión.

Cevallos ni se imaginaba que pronto sería cambiado por Hernán Condori, del círculo de Vladimir Cerrón.

Esa anécdota de Cevallos describe el estilo de Pedro Castillo en el Gobierno, dudar mucho, cambiar rápido de opinión, decir sí a unos para enseguida hacer lo contrario, tratar de quedar bien con todos y así lograr lo que parece ser su objetivo principal: mantenerse en Palacio y en la presidencia.

Cuando le dio el cargo a Mirtha Vásquez, dudó “porque viene de las ONG”, solo le convencía que una mujer en la PCM le ayudaría a despejar la acusación de machismo a su gestión. Al nombrar a Héctor Valer, hubo desconcierto, cuando algunos ministros mostraron su desacuerdo, comentó que no iba a proceder, pese a ello lo eligió. Y en relación con Aníbal Torres, un testigo le escuchó decir al jefe del Estado: “Aníbal tiene mal carácter, no va a durar mucho, no le interesa quedarse mucho tiempo”. Y lo juramentó como primer ministro.

“Cómo me mantengo”

Este año del Gobierno de Castillo tiene esas idas y vueltas. Por eso, La República le pidió al exministro de Salud Hernando Cevallos que evalúe el año de Castillo y su estilo de gobernar.

“En él ha prevalecido el cómo me mantengo, cómo sobrevivo y eso lo ha llevado a tener acuerdos políticos con gente inesperada... Recuerdo que él nos escuchaba, decía está bien, vamos a hacer esto y al día siguiente tomaba otra decisión, porque quería quedar bien con otros, quizás tenía compromisos. Creo que él pensaba que si abría el abanico de decirle sí a mucha gente, iba a tener mejores posibilidades de mantenerse. En eso se basaba el presidente Castillo, en quién confiaba y en quién no”.

Cevallos opina que más allá de las intenciones iniciales que puede haber tenido Castillo al anunciar cambios, le faltó “convicción política real y le faltó una ideología clara” para llevarlos adelante. “Castillo significó una apuesta riesgosa, pero era inmensamente superior como posibilidad de entregarnos a los brazos de la mafia”.

¿Era Castillo, al llegar a la presidencia, un político inexperto, carecía de audacia para gobernar? Cevallos opina que “Castillo no es un tonto, es un tipo audaz, que quiso ser presidente. Pero cambiar el país no es solo cuestión de audacia, es saber de qué manera la aplicas, cómo lo acompañas de firmeza, cómo usas esa audacia para manejar no solo situaciones menudas. No es un ingenuo. Y cuando se encuentra en fuego cruzado, empieza a buscar distintas maneras para mantenerse aunque eso lo aleje de lo que había propuesto inicialmente”.

“Poca eficiencia”

Ahora, a un año de esta gestión, en la que aún muchos se preguntan si el que gobierna es Castillo o sus asesores, le pedimos a Mirtha Vásquez, ex primera ministra, que analice ese estilo de gobernar. Responde que es difícil definir ese estilo.

Y recuerda una gran dificultad que enfrentó: el círculo presidencial. “Para mí una de las principales dificultades ha sido el entorno que lo rodeaba, desde los asesores. A veces escuchar a personas no adecuadas hace que haya tomado las peores decisiones. Entonces, me parece que es un gran problema estar al frente de un gobierno y no tener a las personas adecuadas sobre las que se puede apoyar para decisiones importantes”.

Consultado un ministro, que pide no identificarse, pues es uno de los que más están durando en el Ejecutivo, indica que tampoco es que Castillo tenga un equipo sólido de asesores.

“Tanto es así que va cambiando de asesores cada mes y medio, o cada dos meses. Lo que hay que preguntarse es de dónde los saca, algunos no han estado cerca de él y los saca de la manga. Hay una inestabilidad tremenda”, asegura.

Mirtha Vásquez así evalúa el año del Gobierno. “Distrae de los objetivos de Estado que el Gobierno esté enfrentando tantos problemas y cuestionamientos, y que haya involucramiento en temas de corrupción. Si sigue así, no se va a concentrar en establecer metas claras, le será muy dificultoso”.

La extitular de la PCM dice que son doce meses muy complicados “para el presidente y el Ejecutivo mismo; tener una oposición con pretensiones vacadoras ha sido una dificultad desde el inicio de su gobierno, pero también los problemas que el mismo Gobierno se ha ido causando. Dos principalmente, uno ligado a los temas de poca eficiencia en la gestión, como cambiar titulares de los ministerios de manera permanente o nombrar a personas cuestionadas en altos cargos públicos, lo que genera una gestión absolutamente improductiva. Y también están las acusaciones serias de corrupción, sobre las cuales el Gobierno no ha podido deslindar con claridad”.

“Hay un grave problema”

Al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, también le pedimos que evalúe el año del Gobierno. Porque visitó y dialogó con el jefe del Estado en la Casa de Pizarro. Y él integró en setiembre del 2021 la comitiva empresarial que acompañó a Castillo a Estados Unidos.

Aquella vez solo se conocían del presidente frases pegajosas como el de ‘no más pobres en un país rico’ o ‘palabra de maestro’.

“Este señor por su falta de capacidad es un peligro para el país. Cuando te habla, dice sí, sí. Como me pasó con lo de la constituyente. Me dijo, ‘no te preocupes, eso no va’. Y a otros les dijo que sí. Es decir, no se sabe con quién estás hablando”.

Márquez resume las críticas de esta manera: “No se puede manejar un país poniendo a familiares y amigos”.

“Esto que digo es terrible, porque está destruyendo el Estado peruano, no tiene gente preparada en los ministerios, ha metido a gente de su partido, de la Fenateperú, y la ha metido en todo el Perú”.

El empresario no se hace ningún problema en afirmar que espera que “este gobierno se acabe lo más pronto posible”.

“Improvisación constante”

Pero ¿Castillo y su estilo de gobierno representa a los trabajadores? Lo descarta el secretario general del Sutep, Lucio Castro. El mandatario, que en julio del 2021 tenía 53% de aprobación y 19% en junio del 2022, según sondeos de IEP y La República, se enfrentó al sindicato.

“No representa a los gremios. Hay un malestar creciente de los trabajadores por su incumplimiento absoluto de compromisos. No ha atendido los problemas nacionales y la reactivación económica está pendiente. Recuerdo que comenzó su gobierno con el decreto supremo 014, en el que la educación se declaraba en emergencia, pero desde allí no hizo absolutamente nada”.

Para el dirigente, Castillo no tiene mirada de estadista y “sigue ganado por sus odios y frustraciones”. Ahora mismo, añade, “pretende ponerle la mano al dinero de los maestros en la Derrama Magisterial”.

O Castillo ¿quizás representa a las regiones? Una persona muy identificada con nuestros pueblos, la exviceministra de Cultura Sonaly Tuesta, que no tuvo apoyo de Castillo cuando fue despedida por Aníbal Torres porque ella criticó su cita a Hitler, dice: “Es más de lo mismo. Es lamentable porque cuando tú tienes la oportunidad y estás harto de todo lo que ha sido antes, el clasismo que se ha visto, el ninguneo a las regiones, etc., que no se pueda transformar esa realidad, sí que duele”.

Tuesta fue despedida siendo una funcionaria muy apoyada, lo que parece confirmar lo que afirma Márquez, que para Castillo no existe la meritocracia. “Se ha peleado con la Iglesia, los empresarios, el Congreso, la prensa, los partidos, muestra que no tiene capacidad para trabajar en equipo, no puede seguir así”.

El factor Pacheco

Veremos ahora qué hará ahora para superar lo último, lo más reciente, lo que puede hacer tambalear su gobierno a tal de punto de hacerle dar otro paso a su caída fatal, el reciente caso de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio. A diferencia de Karelim López o Zamir Villaverde, tiene mucho qué contar.

Pacheco fue, como comentaron Mirtha Vásquez o Hernando Cevallos, de ese entorno que no se sabe cómo llegaron cerca de Pedro Castillo Terrones. El presidente que intenta sobrevivir. Y no caerse en el intento.

Un año de retrocesos

Enfoque por Paolo Sosa, politólogo

El presidente no tiene nada sustantivo que enlistar en su mensaje a la nación, solo promesas desmedidas y frases vacías. Un recuerdo de que este gobierno se ha dedicado a los chanchullos antes que a priorizar sus promesas de cambio e incluso el buen funcionamiento del Estado. Ninguna de sus propuestas más sonadas ha logrado aterrizar por limitaciones y descuidos del Gobierno.

Los constantes cambios de funcionarios han afectado importantes avances en el funcionamiento de agencias del Estado que tanto costó construir en las últimas décadas. Por ello, este año marca un fracaso del Gobierno y hasta de simple administración; un retroceso cuyos efectos lo sienten precisamente quienes se esperanzaron en el cambio. No es sorpresa que su imagen se haya degradado.

Y, aunque la oposición le da oxígeno, esto tiene un límite. La regla había sido que los presidentes se coman el pleito de ponerle freno a un Congreso desregulador y cortoplacista. Pero el presidente está más interesado en sobrevivir a la vorágine política y judicial mientras intercede por sus intereses gremiales. Es, así, una suerte de PPK de izquierda, y su futuro no pinta muy distinto.

Reacciones

Hernando Cevallos, exministro de Salud

“Estamos en un punto de desconcierto para muchos sectores, de desilusión para otros y de búsqueda de alternativas para hacer realidad los cambios que el pueblo sigue esperando”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra

“Ha sido un año muy difícil para Castillo en el Gobierno y muy improductivo porque no se han visto avances en temas fundamentales en los que se había comprometido, como la reforma agraria”.

Ricardo Márquez, presidente de la SNI

“Nos unimos en Empresarios por el Perú para defender el país. ¿Por qué? Porque Castillo es un peligro para el país. Él debe ser honesto con su familia, sus hijos, y renunciar. No es justo lo que está pasando”.

Sonaly Tuesta, exviceministra Cultura

“Cuando dio el discurso de 28 de julio, me emocioné muchísimo. Hablar de los silenciados, mencionar a los awajún, por ejemplo, me dio mucha esperanza. Se pudo hacer mucho más por supuesto”.

Lucio Castro, secretario general Sutep

“En el 2017 sabíamos que quería dividir al magisterio y detrás de eso había una posición violentista, mesiánica, dogmática, extremista, como es SL, eso dijimos en el 2017 y el tiempo nos ha dado la razón”.